Danilo Petrucci est devenu le premier pilote Ducati à s’imposer sur le circuit Bugatti du Mans. Sous la pluie, l’Italien a dominé le Grand Prix de France 2020 pour s’offrir le deuxième succès de sa carrière en MotoGP. Il est le septième vainqueur de la saison en neuf courses.

Álex Márquez (Honda) a réalisé la performance du jour en terminant deuxième. Le champion du monde Moto2 en titre s’est élancé depuis la 18e position sur la grille de départ. Mais dans ces conditions glissantes, l’Espagnol avait un rythme incroyable. Longtemps le plus rapide en course, il est venu disputer le podium à Pol Espargaro (KTM) et Andrea Dovizioso (Ducati) dans les deux derniers tours. Marquez est le 15e pilote différent à monter sur le podium dans cette année 2020 totalement imprévisible. Pol Espargaró complète le podium de la course au guidon de la KTM.

Longtemps à la lutte pour la victoire, Andrea Dovizioso (4e) a lâché dans les derniers tours. En perdition avec ses pneus, il a n’a rien pu faire face à Petrucci, Marquez et Espargaro. Il faut souligner la très jolie course de Johann Zarco (Esponsorama Ducati). Le Français a été englué dans le peloton pendant les deux tiers de l’épreuve. Une fois seul en piste, il a augmenté le rythme, et dans les dix derniers tours, il était l’un des plus rapides en piste. Il s’offre une splendide cinquième place devant son public (5000 personnes le dimanche dans les tribunes du Mans).

L’équipe française Tech3 KTM tenait aussi à s’illustrer pour son Grand Prix à domicile. C’est chose faite avec la convaincante 6e position de Miguel Oliveira à l’arrivée. Takaaki Nakagami (LCR Honda), Stefan Bradl (Honda), Fabio Quartararo (SRT Yamaha) et Maverick Viñales (Yamaha) ferment la marche du top10.

Fabio Quartararo avait les armes pour jouer la victoire sur le sec. Malheureusement la pluie a totalement redistribué les cartes. Malgré sa neuvième position, El Diablo conforte son avance en tête du classement général. Il dispose maintenant de dix points d’avance sur son plus proche poursuivant Joan Mir, seulement 11e dans la Sarthe.

Classement du Championnat du monde MotoGP 2020 après le Grand Prix de France

1 Fabio Quartararo : 115 points

2 Joan Mir : 105 pts

3 Andrea Dovizioso : 97 pts

4 Maverick Viñales : 96 pts

5 Takaaki Nakagami : 81 pts

6 Franco Morbidelli : 77 pts

7 Jack Miller : 75 pts

8 Pol Espargaró : 73 pts

9 Miguel Oliveira : 69 pts

10 Danilo Petrucci : 64 pts

11 Brad Binder : 62 pts

12 Álex Rins : 60 pts

13 Valentino Rossi : 58 pts

14 Álex Márquez : 47 pts

15 Johann Zarco : 47 pts

16 Pecco Bagnaia : 42 pts

17 Aleix Espargaró : 24 pts

18 Iker Lecuona : 18 pts

19 Cal Crutchlow : 13 pts

20 Bradley Smith : 11 pts

21 Stefan Bradl : 8 pts

22 Tito Rabat : 8 pts

23 Michele Pirro : 4 pts

24 Marc Márquez : /

Le dixième Grand Prix de la saison 2020 se tiendra en Aragon (Espagne), du 16 au 18 octobre prochain. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats des courses.

crédit photo : motogp.com