Kits de conversion trike Paughco pour Sportsters

Salut copain (et copine), Suis pas un grand fan de tricycle motorisé en général … Mais là je viens d’être « ému » par les nouveaux kits de conversion trike pour Sportster Harley Davisdon de PAUHGCO … Proposés en version Do it yourself … C’est assez cool comme approche non ? Paughco te propose de transformer ton Sportster en le faisant évoluer de 2 à 3 roues. Une proposition simple, à (...)