L’annonce a été faite ce jeudi 18 mai, juste après la conférence de presse du Grand Prix de France qui se tient du 19 au 21 mai 2017 sur le circuit Bugatti du Mans.

Johann Zarco :

« Je suis vraiment très content de poursuivre mon expérience en MotoGP™ au sein team Monster Yamaha Tech3 en 2018. Je connais en ce moment même d’excellents débuts dans cette catégorie où j’ai déjà beaucoup appris. Le team m’accorde maintenant sa confiance pour la saison prochaine, ce qui est fantastique. Je voudrais remercier mon manager Laurent Fellon, qui m’a toujours beaucoup aidé et toutes ces personnes qui m’ont épaulé depuis mon arrivée en Championnat du Monde. Monster Yamaha Tech3 est une excellente équipe, preuve en est quand on pousse il est possible de décrocher de solides résultats. Je suis très content, mais ça n’est que le début. Je vais continuer d’apprendre afin de grandir et de me battre régulièrement pour des podiums. Une fois que j’aurai atteint ce niveau, mon objectif sera de continuer dans cette dynamique le plus longtemps possible. En 2018, les règles n’évolueront pas et nous aurons une année d’expérience, ce qui m’aidera certainement à me hisser davantage. »

Hervé Poncharal :

« C’est une incroyable nouvelle pour moi et pour tout le team Monster Yamaha Tech3 mais c’est aussi quelque chose de positif pour le MotoGP et surtout la France. Nous pouvons annoncer que Johann Zarco a décidé de rester chez nous pour la saison 2018. Il aurait pu attendre un peu plus avant de prendre sa décision mais il m’avait dit qu’il était heureux et prêt à s’engager avec nous. Nous sommes très fiers de la confiance que nous témoigne Johann. Il a déjà apporté des choses incroyables avec le team, de l’enthousiasme et de la joie mais il nous a aussi permis de redorer notre blason. Je suis certain que le meilleur reste à venir mais ce qu’il a fait sur les quatre premières courses a été impressionnant. Je tiens à remercier Laurent Fellon, le manager de Johann, pour son engagement. Et si Johann est aussi bon, c’est parce que Laurent s’en est bien occupé et lui a permis de devenir le pilote qu’il est. Nous sommes très heureux de garder ZF avec nous, Z pour Zarco et F pour Fellon, et nous sommes maintenant prêts à nous battre sur le reste de la saison 2017. De plus, nous pouvons rechercher de nouveaux partenaires qui seront à nos côtés pour 2018. Je remercie Johann et Laurent et j’espère que cette nouvelle l’aidera à être aussi fort que tout le monde l’attend pour son GP national ici au Mans. »