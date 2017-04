Le Grand Prix des Amériques 2017 a été de toute beauté et a connu son lot de rebondissements :

première victoire de la saison pour de Marc Marquez (Honda) ;

chute de Maverick Vinales (Yamaha) ;

troisième podium pour Valentino Rossi (Yamaha), qui s’empare de la tête du championnat du monde ;

podium pour Dani Pedrosa (Honda), le premier depuis Misano l’an passé ;

nouvelle 5e place de Johann Zarco (Yamaha) ;

Andrea Iannone (Suzuki) termine enfin sur ses roues ;

premier Top 10 pour Jorge Lorenzo (Ducati).

Les déclas des pilotes

Valentino Rossi – deuxième : « Zarco doit être plus calme »

« Ce fut une bonne surprise pour nous. Après nos essais hivernaux, nous étions assez désespérés. Je pense que nous avons encore besoin de temps pour comprendre les réglages et la manière de les aborder en piste. Nous avons finalement trouvé une direction satisfaisante. La moto se comporte bien, tout spécialement dans les derniers tours en pneus usés. J’avais déjà pu l’observer en Argentine face à Cal. Ce n’est que la troisième épreuve du calendrier, ça sera difficile de rester au sommet contre Maverick et Marc. Ma pénalité n’était pas correcte, car j’avais deux choix : tirer tout droit ou tomber. Je pense que le problème est Zarco et non la direction de course. Il est très rapide, il pilote très bien et dispose d’un très gros potentiel, mais nous ne sommes pas en Moto2. Si vous devez dépasser, vous le faites d’une manière différente. Il arrive toujours plus tard. Il a besoin d’être un peu plus calme. »

Johann Zarco – cinquième : « c’était fantastique de se battre avec Valentino »

« Je suis vraiment heureux de ce que nous avons accompli, mais le départ de la course a été délicat et il n’a pas été évident de se positionner correctement au premier virage. Cependant, je me sentais bien sur ma Yamaha. J’ai commencé à attaquer à partir de la troisième courbe. J’ai rapidement doublé mes adversaires pour me placer cinquième. Je voulais suivre le groupe des leaders. J’ai donc insisté pour rester avec Valentino et je suis parvenu à me battre avec lui, ce qui était fantastique. Nous étions très proches à un instant, car j’étais légèrement plus rapide que lui au troisième virage. C’était peut-être un peu trop serré, mais il ne nous est jamais rien arrivé de sérieux et il a fini deuxième. Je ne veux sincèrement pas causer de problèmes à Valentino. Je sais que je peux beaucoup apprendre de lui. Après cela, j’ai donné mon meilleur, mais Crutchlow était plus rapide en fin de course. Terminer cinquième est génial et je suis ravi, car le podium était proche ce dimanche. »

Marc Marquez – vainqueur : « j’ai commis une grosse erreur en Argentine »

« Cette course était cruciale, surtout après notre déception en Argentine. Ce fut néanmoins difficile, car la température était bien plus élevée. Sur la grille, j’ai demandé au dernier moment à mon équipe de mettre un pneu dur à l’avant ; j’aurais été trop exigeant avec une gomme médium. Au départ, j’étais plutôt prudent, j’avais besoin d’évaluer la limite de ce pneu. Je suis donc resté dans le sillage de Dani. J’ai ensuite remarqué que Valentino et lui souffraient davantage. C’était alors le moment propice pour porter une attaque. Il était important pour nous de se relancer au championnat. En Argentine, j’ai commis une grosse erreur qu’il ne faudra plus répéter à l’avenir, car la saison est très longue. Malgré un hiver difficile, nous voyons que Valentino arrive à être le plus régulier ; il nous faudra donc suivre cette tendance. »

Maverick Vinales – chute : « nous avons un problème de grip à l’avant »

« Ce fut une chute vraiment étrange. J’avais roulé de façon similaire au warm-up et durant tout le week-end, mais pourtant, je suis parti à la faute. Je crois que nous rencontrons quelques problèmes au sujet du grip à l’avant. Nous savons que nous sommes forts et rapides. Nous pouvons encore l’être. Je vais donc essayer d’oublier cette chute et d’être plus régulier à Jerez qu’ici. »

Dani Pedrosa – troisième

« Je suis content, car nous avons nettement progressé aujourd’hui. Dans l’ensemble, le week-end a été positif. Nous avons apporté quelques améliorations acquises lors des dernières courses. Aux essais, nous étions plus proches des avant-postes. Les qualifications ne se déroulent toujours pas aussi bien que je l’aimerais. J’ai néanmoins réussi à prendre un départ correct pour me positionner en tête au premier virage. C’est la première fois que j’accomplissais une telle performance depuis un moment. J’ai mené la course sur quelques boucles, mais il était difficile de préserver le pneu avant. Je pouvais ressentir que le flanc droit était totalement usé. Je n’ai de ce fait pas pu contenir Valentino. Après la chute en Argentine, je ne voulais pas perdre l’avant. J’ai donc essayé de rallier l’arrivée. »

Andrea Iannone – septième

« Je suis content car j’ai pu retrouver un bon feeling avec la moto. Mais en même temps je suis assez déçu aussi de ma première partie de course. Durant les cinq premiers tours, j’ai perdu énormément de terrain que j’ai eu beaucoup de mal à récupérer par la suite. Quand j’ai fini par trouver mon rythme, j’avais déjà six ou sept secondes de retard. La prochaine course à Jerez sera suivie d’une journée de test, qui sera très importante car nous avons prévu de tester différentes configurations de set-up ; chose qu’il est impossible de faire lors d’un week-end de GP. Mais nous avons beaucoup appris sur ce tracé et ça nous sera très utile en vue de Jerez. »

Jorge Lorenzo – neuvième

« La course s’est mieux déroulée que prévu, du moins compte tenu du rythme que j’avais en qualifications et aux essais. Bien sûr nous ne pouvons pas être satisfait du résultat final, car nous visons bien plus. Mais en terme de feeling et de chronos, nous avons fait un petit pas en avant ce dimanche. Tout s’est passé plus ou moins comme je m’y attendais, et puis le pneu avant a commencé à se dégrader. J’ai alors perdu le contact avec Andrea Dovizioso. Sans ce souci, je pense que j’aurais pu terminer la course devant lui. Au fil des tours, la situation s’est aggravée et je n’ai rien pu faire face à Andrea Iannone et Danilo Petrucci. J’ai perdu la septième place sur la fin. »

crédit photo : motogp.com