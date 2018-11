À noter que la course s’est déroulée en deux temps. Un drapeau rouge a été déployé après quelques tours, car il y avait trop d’eau sur la piste, entrainant plusieurs chutes, dont celle du champion du monde en titre Marc Márquez (Honda). La course a été relancée pour 14 tours. Au départ c’est Alex Rins qui s’est porté en tête au premier virage.

Dovi termine en beauté

Andrea Dovizioso a mis deux tours pour prendre la mesure de la piste. Il est ensuite passé en tête et plus personne ne l’a revu. Longtemps en bagarre avec Dovi et Valentino Rossi (Yamaha), Alex Rins s’est offert un nouveau podium (2e). Quant à Rossi, il est tombé alors qu’il occupait la seconde position. The Doctor a pu repartir pour marquer les points de la 13e place.

premier podium pour KTM, la dernière de Pedrosa

Ce fait de course associé aux différentes chutes a permis à Pol Espargaro de signer la performance du jour. Il offre à KTM son premier podium dans la catégorie reine. L’autre surprise de cette course est la 4e place de Michele Pirro. Le pilote essayeur Ducati disputait ici le Grand Prix en tant que pilote invité. Pour la dernière course de sa carrière, Dani Pedrosa complète le top 5.

Zarco meilleur privé

Côté français, Johann Zarco a conclu la course en 7e position. Beau résultat d’ensemble pour Zarco qui termine meilleur pilote indépendant de la saison. Une belle récompense pour l’équipe Tech 3.

À noter que neuf pilotes n’ont pas rallié l’arrivée de ce Grand Prix espagnol : Alvaro Bautista, Maverick Viñales, Danilo Petrucci, Marc Márquez, Andrea Iannone, Aleix Espargaro, Jack Miller, Franco Morbidelli et Tom Lüthi.

Top 10 du Championnat du monde après le Grand Prix de Valencia 2018

1. Marc Márquez (ESP/Honda) : 321 points

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 245 points

3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 198 points

4. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) : 193 points

5. Alex Rins (ESP/Suzuki) : 169 points

6. Johann Zarco (FRA/Tech 3 Yamaha) : 158 points

7. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 148 points

8. Danilo Petrucci (ITA/Pramac Ducati) : 144 points

9. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) : 134 points

10. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) : 133 points

2019 commence demain

La saison 2019 débute dès cette semaine avec les premiers essais officiels. Ce sera l’occasion de voir les rookies à l’oeuvre (Joan Mir, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo et Miguel Oliveira). Également hâte de voir comment va se débrouiller Jorge Lorenzo au guidon de la Honda. Ce sera aussi l’occasion de voir Johann Zarco au guidon de la KTM RC16.