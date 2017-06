Andrea Dovizioso a dominé les Espagnols à Barcelone ce dimanche 11 juin 2017. L’Italien a terminé devant Marc Marquez (Honda, Dani Pedrosa (Honda) et Jorge Lorenzo (Ducati).

Le champion du monde 125 cm3 2004 ne partait que 7e. Mais il a pris son temps. Il a laissé le soin aux pilotes Honda de mener la course jusqu’à 9 tours de l’arrivée. Une fois en tête il n’a plus jamais été inquiété. Un tour plus tard, Marc Marquez alors 3e, attaquait son coéquipier Pedrosa pour s’emparer de la seconde place. Le champion en titre s’est alors démené comme un diable pour revenir sur la puissante Ducati, en vain. Après deux mauvais résultats (chute au Mans et 6e place en Italie), Marquez se relance dans la course au titre.

Lorenzo va et vient

Derrière le top 3, Jorge Lorenzo a décroché la quatrième place. 2e sur la grille, l’ancien pilote Yamaha officiel a très bien débuté le GP, menant la course avant de céder du terrain. Il s’est même retrouvé 8e pendant un moment. Mais son choix de pneumatiques a payé en fin d’épreuve. Il est remonté comme un boulet de canon sur ses rivaux qui eux étaient en perdition avec leurs pneus plus softs.

Derrière ces quatre, la course a été indécise jusqu’au bout. Jonas Folger (6e) a réalisé sa plus belle course de la saison. Longtemps quatrième, il a été victime de la dégradation de ses pneus. Après avoir cédé face à Lorenzo, il a également abdiqué dans l’ultime tour face à son coéquipier, le Français Johann Zarco. 14e sur la grille, Johann Zarco a une nouvelle fois démontré de quel bois il était fait. Il conclut 5e et consolide sa 6e place au classement du championnat du monde.

Ou sont les Yamaha officielles ?

Mais ou sont donc les Yamaha officielles ? Loin, très loin. Qualifié 13e Rossi n’a pas pris le bon wagon et même s’il avait réussi, son niveau de performance était bien en dessous des autres concurrents classés devant lui. Maverick Vinales qui avait mieux gérer sa qualification (9e) n’a été que l’ombre de lui même pendant toute la course. Il termine 10e.

Championnat complètement relancé

Tout cela fait que le championnat du monde 2017 est plus indécis et disputé que jamais. 28 points séparent le 1er (Vinales) du 5e (Rossi). Avec deux victoires en deux courses, Andrea Dovizioso revient à seulement 7 points du leader.

A noter que Honda et Ducati étaient venus faire des essais sur ce tracé il y quelques semaines. Probablement que cela a joué sur le résultat final. Mais c’est tant mieux pour le championnat.

Classement du championnat du monde MotoGP 2017 après le GP de Catalogne

1. Maverick Vinales (Yamaha/ESP) : 111 points

2. Andrea Dovizioso (Ducati/ITA) : 104 points

3. Marc Marquez (Honda/ESP) : 88 points

4. Dani Pedrosa (Honda/ESP) : 84 points

5. Valentino Rossi (Yamaha/ITA) : 83 points

6. Johann Zarco (Tech 3 Yamaha/FRA) : 75 points

7. Jorge Lorenzo (Ducati/ESP) : 59 points

8. Jonas Folger (Tech 3 Yamaha/ALL) : 51 points

9. Cal Crutchlow (LCR Honda/ANG ) : 45 points

10. Danilo Petrucci (Pramac Ducati/ITA) : 42 points

...

14. Loris Baz (Avintia Ducati/FRA) : 23 points

La prochaine manche du championnat du monde, la 8e de la saison, se tiendra en Hollande à Assen, du 23 au 25 juin 2017. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.