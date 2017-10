Pour la première fois de la saison, le Français Johann Zarco (Tech 3) a lutté pour la victoire jusqu’au bout. Il termine à 1’8 secondes du vainqueur Marquez, et à seulement 16 millièmes du podium.

Johann Zarco (4e) :

« Je ne suis pas bien parti, mais ensuite quand Miller m’a passé j’ai dû fermer les gaz parce qu’on aurait pu se toucher. Ensuite, j’ai voulu revenir sur les leaders, j’ai senti que je pouvais le faire. J’ai dû me battre, dépasser, puis j’ai pris la tête de la course. J’ai essayé de m’échapper mais gérer la traction est assez difficile sur cette piste quand on est en première position.

Aujourd’hui, la moto et moi étions capables de nous battre pour la victoire. Márquez s’est échappé parce qu’il arrivait à gérer encore mieux, mais on était prêts à se battre pour la victoire aujourd’hui. Je ne m’attendais pas à être fort et à l’aise comme aujourd’hui. Il faut que j’aille en Malaisie avec le même objectif, me battre avec les leaders et si je me sens bien, penser à la victoire. C’est un bon point pour la confiance.

J’ai essayé d’obtenir la deuxième place parce que je me sentais bien derrière Rossi. Il est tellement fort sur les freins, il ferme bien les trajectoires – on voit bien qu’il a l’expérience. Au final, au lieu de la deuxième place j’ai la quatrième, mais ça n’est pas grave. Après une bagarre comme celle-là et une telle journée, je ne peux que savourer ce moment fantastique. Être déçu du résultat final serait la mauvaise façon d’analyser la course. »

crédit photo : motogp.com