(voir la vidéo ci-dessus, extraite de notre chaîne YouTube)

Le déconfinement est pour bientôt et il est grand temps de préparer sa moto en effectuant son changement de plaquettes de frein. On vous présente un tuto mécanique moto pour savoir comment procéder. Que ce soit sur une moto ou sur un scooter changer ses plaquettes de frein est une opération assez accessible. Il faut simplement un peu de méthode et d’organisation. À vous de jouer ?



Retrouvez toutes nos vidéos reportage ici !



Le frottement d’une sacoche, un geste malheureux, un acte de vandalisme… qui n’a pas vu rouge en retrouvant sa moto avec une méchante balafre ? On vous présente ici un tuto mécanique pour vous permettre d’enlever une rayure profonde. Un pas-à-pas pour réaliser vous-même la réparation à l’aide de stylos de retouche. Une méthode simple à la portée d’un bon bricoleur. Le résultat est bluffant !



On vous propose de revoir notre reportage réalisé sur l’édition 2020 du Salon du 2-roues de Lyon, où nous avions rencontré Thierry Toussain, un spécialiste de la Montée Impossible. Thierry nous présente sa machine infernale. Un assemblage de pièces improbables. Un reportage qui vaut le détour !



Royal Enfield a organisé une série exclusive de webinaires : "In Conversation with Royal Enfield". Vous allez découvrir les personnalités phares des différentes filières de la marque : dirigeants, designers ou encore équipes créatives. Mais aussi les différentes étapes nécessaires à la conception, à la création et à la production d’une Royal Enfield !



Le GP Moto vous manque ? Shark Helmets Grand Prix de France propose une série d’interviews vidéo. Un éclairage sur les rouages, parfois inconnus du grand public, de l’organisation et de la vie du Grand Prix de France.

Épisode 1 : Thomas Maubant, assistant personnel de Fabio Quartararo.







Que feriez-vous dans un pareil cas ?

#IrresponsibleBehaviour threatens #human and #animal lives. These two-wheeler riders did not listen to FD staff and decided to go ahead while elephants were crossing and got charged at.#AnimalCrossingNH #conservationchallenge pic.twitter.com/IcgyAdKyCq

— Sreedhar V (@sreedharelephas) April 28, 2020