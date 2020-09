Les températures estivales perdurent… Aussi Moto Magazine vous propose de faire du tourisme entre Tarn et Aveyron, de vous évader à travers un essai trail de 3300 km à travers la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie, de prendre l’air à l’Alpes Aventure Motofestival ou de suivre les motos qui accompagnent le Tour de France vélo. Plus pragmatique, un comparatif entre la dernière BMW F 900 R et la KTM 890 Duke R ainsi qu’un test de balises de géolocalisation « antivol ». Et toujours, les pérégrinations de notre Zontes 310 T en essai longue durée. Gaz !