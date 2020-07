Le temps des vacances est arrivé et il est temps de s’évader à moto ! Voici donc un numéro XXL avec pas moins de trois comparatifs, roadsters, trails et baggers, les itinéraires fétiches de la rédaction pour traverser la France, ainsi qu’un test de 11 blousons aérés et de 4 caméras d’action. Et pour vous égayer vos haltes, on vous invite dans le « monde d’après » avec nos dessinateurs préférés, à savourer un portfolio de spectaculaires course sur routes et à plancher sur notre page « jeux de l’été » !