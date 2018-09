En achetant ce numéro d’octobre de Moto Magazine, vous découvrirez une couverture à la fois plus épaisse et plus classieuse avec son pelliculage mat présentant une thématique « trail » avec 2 matchs, un essai et des reportages faisant la part belle aux escapades en chemin. Mais pas seulement puisque figurent d’autres essais, un dossier et une étude sur les airbags - qui ne plaident pas en faveur de son port obligatoire -, une reportage sur la madone des motards de Porcaro ainsi que le programme de transition écologique du gouvernement concernant la moto. Le plein d’infos avant les nouveautés des salons de Cologne et Paris.