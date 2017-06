Bonjour à toutes et à tous,

Je suis ici pour vous soumettre un problème sur ma Yamaha FJR 1300 A de 1995 environ 78000 km

Depuis quelques temps le ralenti ne tiens plus au changement de vitesse lorsque je descend d’un col. Je dois m’arrêter et couper le contact un bref instant et tout redevient normal pour quelques km. En plaine tout fonctionne merveilleusement bien.

J’ai pensé à un soucis de vacum dans le réservoir mais j’ai roulé avec le bouchon du réservoir entre-ouvert, le problème persiste.

J’espère avoir été assez clair dans mon explication.

Si quelqu’un connaîtrait ce problème, ce serait sympa de me faire part de la cause.

En vous remerciant, cordiales salutations. J-Luc