Pendant le week-end je suis tombé sur une vidéo d’un motard confirmé de la region de Marseille qui poste ses aventures motocyclistes sur le web. Et je suis atterré !!

Si vous le voyez faites lui un salut amical mais dites lui de se calmer grave.

le zig, il ne se sent plus en moto

ligne blanches coupées en grand nombre

stops non respectés

limites de vitesse explosées, voire atomisées

depasse un bus à l’arrêt en montants urle trottoir

circule sur la voie de gauche et s’etonne que les automobilistes le serrent pour lui faire peur

feu rouge grillé

prise de risques majeurs sur route ouverte

remonte file un peu partout et döpassement à droite

fait la course avec d’autres clampins sur route ouverte

effraye les piétons et les cyclistes en faisant du bruit ou simulant un demarrage en trombe

fait des roues arrière a tout bout de champ

certes il montre aussi de quoi sont victimes les motards et c’est plutôt pedagoqique.

Le comble, il se plaint des automobilistes qui font comme lui. et son jeu de mot favori c’est "Pas plus vite qu’à fond !"

Mais ce mec c’est l’anti-permis de conduire (on voit meme une scene ou il va recuperrer son permis) et maintenant je comprends pourquoi tant de gens detestent les autres motards !

Il circule avec un MT-09 ou une Ducat Hypermotard.

Vous en pensez quoi ?