Plus de trois cents motards et une cinquantaine d’automobilistes ont répondu, ce samedi 27 janvier, à l’appel lancé par la FFMC83 et « 40 millions d’automobilistes ». Ils se sont retrouvés à 10h devant le Palais des sports de Toulon.

Malgré une météo incertaine, le convoi - rejoint par la FFMC13 - était constitué de deux, trois et quatre roues. Il s’est dirigé, klaxonnant et vrombissant, vers le centre ville de Toulon. Trois haltes ont été observées : devant la mairie, avenue Roosevelt et boulevard de Strasbourg, devant la place de la Liberté. Les militants en ont profité pour distribuer des tracts afin d’alerter les usagers sur ce qui les attend : sécurité rentière, zone à circulation restreinte, limitations à 80 km/h…

Unis et de plus en plus déterminés à lutter contre ces mesures ineptes, motards et automobilistes, ont promis de se retrouver si nécessaire.