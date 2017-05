Les 13 et 14 mai 2017, la Fédération française des motards en colère (FFMC) appelle à un grand rassemblement national destiné à montrer qu’on en a plein le casque de la motophobie rampante, qui s’est traduite en 2016 et 2017 par :

l’obligation du port de gants homologués et marqués CE avec une forte amende en cas de défaut,

une uniformisation du format des plaques d’immatriculation avec, là encore, une forte amende en cas de défaut,

les contrôles routiers fréquents et les récents décrets qui ne sont là que pour enrichir l’État,

l’abandon de l’entretien des routes, qui sont partout en France dans un état pitoyable, causant des dégâts surtout chez les usagers en équilibre sur deux roues et dénués de carrosserie,

les glissières de « sécurité » non doublées alors qu’elles devraient l’être, et qui sont de véritables guillotines à motards,

l’interdiction des motos et scooters les plus anciens dans les zones à circulation restreinte (ZCR), alors que ces véhicules l’ont pas le même impact que les 4 roues sur la pollution.

Le 13 mai 2017, plusieurs manifestations sont organisées en France par les antennes départementales de la FFMC. Certaines organiseront des cortèges au départ d’autres villes pour rejoindre un rassemblement régional. Enfin, quelques unes organiseront un rassemblement à une date différente.



13 mai 2017

Manifestation à Bourg-en-Bresse avec la FFMC 01

Rendez-vous : Carrefour de l’Europe, intersection D1083/D1079 à 13h30

Contact : ffmc01@ffmc.fr

Départ de Lyon pour Bourg-en-Bresse

La FFMC 69 organise un départ de Lyon pour rejoindre la manifestation de Bourg-en-Bresse.

Rendez-vous : Place Bellecour à partir de 10h30 pour un départ en convoi à 11h

Contact : contact@ffmc69.org ; 07 70 61 89 75

Départ de Dole pour Bourg-en-Bresse

La FFMC 39 organise un départ de Dole pour rejoindre la manifestation de Bourg-en-Bresse.

Rendez-vous : ZAC Les Épenottes à partir de 9h pour un départ en convoi à 12h15

Contact : ffmc39@ffmc.fr ; 06 95 77 42 14

Départ de Lons-le-Saunier pour Bourg-en-Bresse

La FFMC 39 organise un départ de Lons-le-Saunier pour rejoindre la manifestation de Bourg-en-Bresse.

Rendez-vous : Square du 8 mai 1945 à partir de 11h pour un départ en convoi à 12h15

Contact : ffmc39@ffmc.fr ; 06 95 77 42 14

Départ de Frangy (74) pour Bourg-en-Bresse

La FFMC 74 organise un départ de Frangy pour rejoindre la manifestation de Bourg-en-Bresse.

Rendez-vous : ZI Les Bonnets à partir de 9h30 pour un départ en convoi à 10h

Contact : ffmc74@ffmc.fr ; 06 88 31 17 59

Départ de Bourg-lès-Valence (26) pour Bourg-en-Bresse

La FFMC 2607 organise un départ de Bourg-lès-Valence pour rejoindre la manifestation de Bourg-en-Bresse.

Rendez-vous : parking du Pôle Val Moto à Bourg-lès-Valence à partir de 9h

Contact : ffmc26@ffmc.fr ; 06.60.15.92.65

Départ de Sevrey (71) pour Bourg-en-Bresse

La FFMC 71 organise un départ de Sevrey pour rejoindre la manifestation de Bourg-en-Bresse.

Rendez-vous : parking du Pôle Moto à Sevrey à partir de 10h

Contact : ffmc71@ffmc.fr ; 06 85 56 90 67

Manifestation à Pamiers avec la FFMC 11

Rendez-vous : Piscine Neptunia à 13h

Contact : ffmc11@ffmc.fr ; 06 75 56 77 20

Manifestation à Marseille avec la FFMC 13

Rendez-vous : Le Dôme, 48 avenue de Saint Just à 13h30

Contact : ffmc13@ffmc.fr ; 06 60 40 89 06

Manifestation à Dijon avec la FFMC 21

Rendez-vous :

Zénith de Dijon à 14h

ou 1er rendez-vous à 11h devant la concession R1quad de Vitteaux

Contact : contact@ffmc21.fr ; 06 20 33 46 20

Manifestation à Besançon avec la FFMC 25

Rendez-vous : Parking Casamance, route de Lyon à 11h ; cortège jusqu’à la préfecture du Doubs ; sitting de 10 minutes puis barbecue géant sur site de la gare d’Eau à Besançon ; les candidats aux législatives sont invités.

Contact : laurent.fasel@adreamutuelle.fr ; 06 16 36 05 53

Départ de Pontarlier (FFMC 25)

Rendez-vous : Place de la mairie à 9h ; sitting devant la sous-préfecture de Pontarlier

puis cortège jusqu’à Besançon

Contact : laurent.fasel@adreamutuelle.fr ; 06 16 36 05 53

Départ de Montbéliard (FFMC 25)

Rendez-vous : parking de la sous-préfecture à 9h ; sitting devant la sous-préfecture de Montbéliard puis cortège jusqu’à Besançon

Contact : laurent.fasel@adreamutuelle.fr ; 06 16 36 05 53

Manifestation à Orléans et Villemandeur avec la FFMC 45

Manifestation à Villemandeur avec la FFMC 45

Rendez-vous : rassemblement devant l’ancien Moto Expert, impasse Nicéphore Niepce à Villemandeur à 8h du matin. Après la manifestation les motards seront invités à rejoindre Orléans pour la seconde manif.

Contact : infoffmc45@gmail.com ; 06 71 45 00 61

Manifestation à Orléans avec la FFMC 45

Rendez-vous : rond-point de la Petite Marie (Novotel), RD 2020 Sud à Orléans à 14h ; déguisement de 5 radars fixes en tirelire (départ à 12h du local de la FFMC 45)

Contact : infoffmc45@gmail.com ; 06 71 45 00 61

Manifestation à Saint-Lô avec la FFMC 50

2 rendez-vous :

parking de l’Arsenal de Cherbourg à 9h30 ; départ vers Saint-Lô

préfecture de Saint-Lô à 12h

Contact : ffmc50@gmail.com ; 06 18 63 35 30

Manifestation à Reims avec la FFMC 51

Rendez-vous : Parc des expositions de Reims à 14h

Contact : ffmc51@ffmc.fr ; 06 80 91 99 48

Départ d’Évry (FFMC 91)

Rendez-vous : Parking de la préfecture de l’Essonne à 9h30 départ à 10h30 pour rejoindre la manifestation de Reims

Contact : contact@ffmc91.fr ; 07.61.62.54.13

Départ de Charleville-Mézières (FFMC 08)

Rendez-vous : parc des expositions de Charleville à 14h pour rejoindre la manifestation de Reims

Contact : ffmc08@ffmc.fr ; 07 82 59 23 44

Manifestation à Vandœuvre-lès-Nancy avec la FFMC 54

Rendez-vous : Parc des expositions de Vandœuvre-lès-Nancy à 14h

Contact : ffmc54@ffmc.fr ; 06 76 86 34 14

Départ de Metz (FFMC 55)

Rendez-vous : Parking de la foire exposition Metz Grigy à 13h pour rejoindre la manifestation de Vandœuvre-lès-Nancy (départ à 13h15)

Contact : jeanyves.martignon@free.fr ; 06 63 11 81 55

Manifestation à Lille avec la FFMC 59

Rendez-vous : CRT de Lesquin, boulevard du Bois d’Enchemont (station-service) à 14h ; parcours à partir de 14h30 jusqu’à la mairie de Lille, remise des revendications au Préfet.

Contact : ffmc59@ffmc.fr ; 06 85 36 38 54

Départ d’Arras pour Lille

La FFMC 62 organise un départ d’Arras :

Rendez-vous : parking de la piscine Aquarena, 33 boulevard Schuman à 12h ; direction la préfecture du Pas-de-Calais pour transmettre un courrier explicatif des revendications, le cortège rejoint la manifestation de la FFMC 59 à Lille.

Contact : coordinateur@ffmc62.fr ; 06.76.98.62.57 (Christian) ; 06.87.45.23.44 (Michel)

Manifestation à Perpignan avec la FFMC 66

Rendez-vous : Parc des expositions de Perpignan à 13h30

Contact : ffmc66@ffmc.fr ; 06 08 03 39 17

Manifestation à Avignon avec la FFMC 84

Départ de Carpentras (FFMC 84)

Rendez-vous : Place des platanes à 14h ; petite tournée des permanences des candidats aux élections législatives avant de converger vers Avignon

Contact : coordination@ffmc84.ouvaton.org ; 06 52 36 18 58

Départ de Cavaillon (FFMC 84)

Rendez-vous : Parking de Verdun à 14h ; petite tournée des permanences des candidats aux élections législatives avant de converger vers Avignon

Contact : coordination@ffmc84.ouvaton.org ; 06 52 36 18 58

Départ d’Orange (FFMC 84)

Rendez-vous : Parking du centre commercial Carrefour à 14h ; petite tournée des permanences des candidats aux élections législatives avant de converger vers Avignon

Contact : coordination@ffmc84.ouvaton.org ; 06 52 36 18 58

Manifestation à Limoges avec la FFMC 87

Rendez-vous : La Bastide à 14h

Contact : ffmc87@ffmc.fr ; 06 37 63 97 44

Manifestation à Épinal avec la FFMC 88

Rendez-vous : Parking du cimetière (face au garage Renault), avenue de Saint-Dié

à 14h

Contact : coordinateur@ffmc88.com ; 07 51 61 98 26

Départ de Saint-Dié pour Épinal (FFMC 88)

Rendez-vous : Tour de la Liberté à 13h

Contact : coordinateur@ffmc88.com ; 07 51 61 98 26

Départ de Saint-Étienne-lès-Remiremont pour Épinal (FFMC 88)

Rendez-vous : Centre commercial Leclerc à 13h30

Contact : coordinateur@ffmc88.com ; 07 51 61 98 26

Départ de Contrexéville pour Épinal (FFMC 88)

Rendez-vous : Parking de l’Intermarché à 13h

Contact : coordinateur@ffmc88.com ; 07 51 61 98 26

20 mai 2017

Manifestation à Valence avec la FFMC 2607

Rendez-vous : parking du théâtre du Rhône à Bourg-lès-Valence à 14h

Contact : ffmc26@ffmc.fr ; 06.60.15.92.65

25 mai 2017

Manifestation à Périgueux avec la FFMC 24

Rendez-vous : Allées Tourny à 13h30

Contact : daniel.julliot@gmail.com ; 06 81 98 11 80

26 mai 2017

Manifestation à Strasbourg avec la FFMC 67

Rendez-vous : Place Gutenberg pour une Nuit 2-Roues avec apéro motard : non aux projets de restriction de circulation ! à 19h

Contact : ffmc67@ffmc.fr ; 06 64 61 31 54