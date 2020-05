Cinq ans après le 1er opus, Milestone a annoncé le 4e volet de Ride qui fera l’objet d’un partenariat avec Yamaha. Voilà qui atteste de l’implication du constructeur dans le monde de l’eSport qui bénéficie d’un éclairage tout particulier à l’heure où les pilotes s’affrontent sur console en attendant la reprise du Championnat officiel au point mort du fait de la crise sanitaire du coronavirus.

Paolo Pavesio, directeur marketing de Yamaha Motor Europe, a déclaré à ce sujet : « La course et l’adrénaline font partie de l’ADN de Yamaha depuis notre fondation, il y a 65 ans. C’est pourquoi il a été presque naturel de s’associer avec l’un des plus grands noms de l’industrie mondiale des jeux de moto (...). Avec Milestone et Ride 4, nous innovons également dans notre approche, en allant à la rencontre de nouveaux fans, qui ont une passion commune pour la moto - que ce soit dans le monde virtuel ou physique. En étant parmi les pionniers du monde naissant de l’eSport (avec Trastevere73 comme pilote officiel de Monster Energy Yamaha MotoGP), nous portons notre implication dans le jeu à un niveau supérieur avec Ride 4 (...). »

Un nouveau mode

Ride 4 se distinguera par l’arrivée du nouveau mode « Endurance ». Le joueur devra gérer ses arrêts aux stands, l’état de ses pneus et son niveau de carburant. Cette nouveauté ajoutera un peu de piment aux courses, dont le gameplay reste de type arcade. Milestone annonce également des effets visuels dynamiques pour simuler les différences de météo et de luminosité selon l’heure du jour ou de la nuit. Autre apport : l’intelligence artificielle ANNA, utilisée dans la saga des MotoGP (lire ici le test de MotoGP 20) et décrite comme ultra performante, fera sa première apparition dans la série Ride.

Rendez-vous le 8 octobre pour la série de Ride 4 sur PC, PS4 et Xbox One.

