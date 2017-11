Attention ça mord !!

La Panigale V4 est tout simplement ce qui se rapproche le plus d’une machine de MotoGP, et pour cause, son V4 provient de la « Desmosedici » de grand prix !

Avec elle, on peut y aller sur les superlatifs. Rapport poids /puissance sous le ratio de 1 pour 1 (214 ch pour 198 kg), première machine de grande série Ducati dotée d’un V4 (on ne compte pas la Ducati Appolo des années 60, merci…), ce dernier monté avec un vilebrequin contrarotatif et calé en mode « twin pulse » pour un contrôle total de la puissance.

Plus fort que toi

Bref, la Panigale V4, c’est plus fort que toi ! Alors chez Ducati, ils ont équipé la fusée d’une pléiade d’assistances (centrale inertielle, cornering ABS, anti wheeling/patinage/dérapage, modes moteurs, etc.), et plein d’autres trucs vachement sympas (écran TFT, éclairage full LED, étriers de freins spéciaux, etc.).

Extravaganza

Et comme un bonheur ne vient jamais seul, il y aura trois versions disponibles (la standard, la S et la Special). Pour les tarifs, ils seront aussi extravagants que l’est cette Panigale V4 !! Mais on n’a rien sans rien les gars…

Fiche technique

4 cylindres en V à 90°, refroidissement liquide, 1 103 cm3, 214 ch à 13 000 tr/min, 9,2 m.kg à 10 000 tr/min, poids tous pleins faits : 198 kg, hauteur de selle : 830 mm, coloris : rouge cadre gris jantes noires (version standard et S).

A noter

La rubrique essai de motomag.com / Moto Magazine est actuellement au salon Eicma de Milan pour vous concocter des vidéos sur les nouvelles motos qui y sont présentées. Restez en ligne !