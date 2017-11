KTM REINVENTE LE DEUX-TEMPS

Eh non, le deux-temps n’est pas mort! Les ingénieurs de KTM ont séparé l’injection de l’essence, de l’air et de l’huile en vue de limiter la consommation, la pollution et améliorer la souplesse des moteurs. Pour ce faire, l’injection d’essence se fait par le biais de deux lumières opposées, placées de part et d’autre du cylindre alors que l’huile et l’air sont amenés par la voie (...)