127 971 motos et autres deux-roues neufs ont été immatriculés entre le 1er janvier et le 31 août 2020. Pendant la même période de 2019, 136 625 immatriculations avaient été recensées. Le recul est donc de 6,3 %. Une telle diminution n’est évidemment pas anodine, mais elle doit être fortement relativisée.

D’abord, car le marché a été énormément impacté par l’épidémie de Covid-19 et les deux mois de confinement. Comme dans tant d’autres domaines d’activité, les concessions se sont alors vidées. Il suffit de comparer les chiffres de ventes pour les mois de mars et d’avril 2020 à ceux des mêmes mois de 2019 pour saisir l’ampleur du décrochage. 9 776 immatriculations ont été enregistrées en mars 2020 contre 19 636 en mars 2019, 3 531 en avril 2020 contre 20 481 en avril 2019 !

Un redémarrage fulgurant

Heureusement, le redémarrage a été tout aussi fulgurant : après un mois de mai lui aussi en recul (- 15 %), les immatriculations enregistrées au cours des mois de juin et juillet ont été supérieures respectivement de 36 % et 31,2 % par rapport à juin et juillet 2019 ! Même août, traditionnellement un peu “plat”, a été en forte progression : + 17 %.

Les 20 premiers deux-roues du marché fin août 2020

Côté hit-parade, on prend globalement les mêmes et on recommence. Indépendamment de quelques scooters toujours en haut du panier, les roadsters mid-size dominent le marché de la moto. Notez la perf, également habituelle, de la BMW R 1250 GS. Si l’on additionne le modèle de base et la version Adventure, ce sont quasiment 3 700 unités immatriculées.

1. Honda Forza 125 : 4 228 unités

2. Yamaha TMax 560 : 4 144

3. Yamaha X-Max 125 : 4 057

4. Yamaha MT-07 : 4 052

5. Kawasaki Z900 : 2 629

6. Honda PCX 125 : 2 308

7. BMW R 1250 GS : 2 068

8. Kawasaki Z650 : 2 001

9. Yamaha MT-09 Tracer : 1 855

10. Honda CB 650 R : 1 628

11. BMW R 1250 GS Adv. : 1 624

12. Royal Enfield Continental GT 650 : 1 494

13. Yamaha N-Max 125 : 1 473

14. Triumph Street Triple : 1 470

15. Yamaha Ténéré 700 : 1 335

16. Mash Seventy 125 : 1 332

17. Kawasaki Versys : 1 328

18. Yamaha MT-09 : 1 283

19. Honda CB 500 F : 1 280

20. Orcal SK 125 : 1 181