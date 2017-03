2017 année électorale, la FFMC 11 va se faire entendre ! « Depuis quelques années, sous prétexte de sécurité routière (et non plus de prévention), l’État nous impose de plus en plus de lois dont le but est de ramener un maximum d’argent dans les caisses du Trésor publique, explique le coordinateur de la FFMC 11.

Toutes ces obligations ont un coût pour le motard et ne sont en aucun cas susceptible d’améliorer notre sécurité. Alors maintenant nous disons stop ! »

Informations

De Narbonne, départ à 13h de l’Espace liberté (rond-point de la liberté)

de Limoux, départ à 13h du Mac Donald’s (ZI Le Flassian, route de Carcassonne),

de Castelnaudary, départ à 13h du restaurant Les Cheminières.

Téléphone : 06 66 09 48 66

Blog : https://ffmc11.wordpress.com/

Courriel : flandryjennifer@outlook.fr