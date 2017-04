La sécurité rentière, ça suffit ! Mécontents des récentes mesures soit-disant destinées à améliorer la sécurité des conducteurs sur la route, et face aux propositions lénifiantes des candidats à l’élection présidentielle en matière de sécurité routière, l’antenne de Paris-Petite Couronne de la Fédération française des motards en colère (FFMC-PPC) organise une manifestation, le jeudi 20 avril 2017.

Les motards oubliés des programmes

« À quelle sauce veulent-ils manger les usagers de la route et plus particulièrement les motards ? On ne le sait pas !, s’insurge la FFMC-PPC dans un mail. La sécurité routière est soit disant un enjeu national et pourtant, en aucun cas et à aucun moment, ce thème n’est abordé ni dans leur campagne ni dans leur programme.

Une chose est sûre : il y a fort à parier qu’ils sont tous d’accord, et nous pondront des mesurettes. Pourquoi, sont-ils en phase sur ce sujet ? Tout simplement parce que l’essentiel de ces mesures est basé sur la répression et rapporte des millions d’euros à l’État.

Par contre, pour doubler les rails de sécurité qui tuent chaque année des dizaines de motards et pour remettre en état le réseau routier de plus en plus dégradé et dangereux, ils sont aux abonnés absents… »

Non au tout répressif !

Face à cette politique du tout répressif, la FFMC ne baisse pas les bras et invite les motards à la rejoindre, le jeudi 20 avril, trois jours avant le premier tour de l’élection présidentielle.

« Notre parcours, passera par les QG de campagne, devant lesquels nous nous arrêterons pour remettre la lettre ouverte de la FFMC aux candidats ou à leurs représentants, explique la FFMC. Pourquoi en semaine ? Parce qu’il y a plus de chance que les candidats soient présents et les médias plus à l’écoute ».

À tous les motards qui veulent défendre leur droit à circuler, leur passion et le mode de transport qu’ils ont choisi, rejoignez la FFMC-PPC !

Rendez-vous jeudi 20 avril à 14, esplanade du Château de Vincennes, Paris 12e