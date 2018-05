Près de 700 motard.e.s et une centaine d’automobilistes ont répondu à l’appel de la FFMC49 pour manifester contre l’abaissement à 80km/h de la limitation de vitesse sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central.

Ils ont envahi le centre ville et périphérique d’Angers avec le soutien de l’association 40 millions d’automobilistes et de la ligue de défense des conducteurs.

Deux radars ont été bâchés en protestation, et une banderole " NON au 80 " a été déposée devant la préfecture.

Stéphane (FFMC49)