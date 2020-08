Commercialisées en 2019, les Brutale 800 RR et Dragster 800 RR se déclinent désormais en une version SCS pour « Smart Clutch System », à savoir « système d’embrayage intelligent ». Équipées d’un shifter up and down (dénommé EAS 2.1) de série, les versions RR offrent déjà un passage de rapports optimisé, sans avoir à actionner le levier d’embrayage. Cette action reste cependant nécessaire lors des phases d’arrêt et de départ. Enfin, ça, c’était avant…

Un système d’embrayage intelligent

Avec les versions SCS des Brutale et Dragster 800 RR, le maniement du levier d’embrayage ne s’avère nécessaire que lors de l’enclenchement de la première vitesse, au moment de la mise en route de la moto. Une fois en prise, il devient inutile de toucher au levier gauche tout au long de votre trajet, et ce, jusqu’à l’arrêt total de la machine !

Le « Smart Clutch System 2.0 » est en mesure d’appréhender les arrêts, sans, pour autant, caler, et de gérer les départs avec douceur ou virulence, selon le dosage à la poignée de gaz. Cela dit, le changement de rapports s’effectue encore de manière « traditionnelle », c’est à dire, par le biais du sélecteur de vitesse au pied. De ce fait, tous les éléments relatifs à l’embrayage sont présents sur les versions SCS : cloche d’embrayage, levier à la main et sélecteur au pied.

Développé par MV Agusta en collaboration avec Rekluse, le système SCS ne pèse que 36 grammes de plus qu’un embrayage standard. Bluffant...

Combo de choix

Disponible à partir de 17 190 €, la Brutale 800 RR SCS est limitée à 350 exemplaires et déclinée en deux coloris : gris et noir ou rouge et gris.

Un kit racing ajoute des silencieux SC-Project Titanium, une cartographie spécifique et une béquille de stand. Le coloris unique est alors un panache de gris, noir et rouge.

La Dragster 800 RR SCS est, quant à elle, disponible à partir de 19 790 € et déclinée en deux coloris : noir et jaune ou noir et vert.