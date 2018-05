C’est un engin exclusif. Avec cette énième édition limitée de sa 800 Brutale, MV Agusta monte encore en gamme et en prix en équipant son roadster 3-cylindres de nombreuses pièces en carbone et de silencieux réhaussés d’un traitement de surface en céramique noire. Si la moto ne gagne pas en puissance - elle garde ses 140 fougueux chevaux à 12 300 trs/min -, l’opération lui fait perdre 3 petits kilos sur la balance pour atteindre désormais 172 kg à sec. Quant au design, la livrée conserve ses remarquables lignes, même si certains jugeront le coloris rouge et noir pour le moins ostentatoire.

Édition limitée Lewis Hamilton oblige, le roadster sera produit à 144 exemplaires et disponible dès le mois de juin pour la modique somme de... 24 144 € soit 8 300 € de plus que la RR classique. Cela fait cher le régime amaigrissant et le badge LH44, même si - dit-on - quand on aime, on ne compte pas…