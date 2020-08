Comme l’indiquait encore récemment la FFMC, le 2-roues se présente comme un moyen de transport des plus pertinents pour répondre aux besoins de mobilité dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Ainsi, à l’instar de la France, le Royaume-Uni s’entiche de 2-roues. Une situation à laquelle l’ampleur de la crise sanitaire au Royaume-Uni n’est pas étrangère. Le pays est à ce jour, en nombre de morts, le plus touché d’Europe.

Ce climat d’insécurité sanitaire a fortement dynamisé le marché du 2-roues selon des informations de notre confrère MCN. Les Britanniques plutôt enclins à un usage loisirs du 2-roues découvrent aussi ses atouts comme moyen de transport quotidien.

En juillet 2020, les ventes de 2RM ont progressé de 41,9% par rapport à juillet 2019. La hausse s’établit à 56,6% pour les scooters et à 37,5% pour les motos. Ces chiffres confirment la hausse qui se dessinait déjà en juin (+43,1% pour les scooters, +8% pour les motos) alors même que le pays a connu un déconfinement bien plus tardif et progressif que le notre.

La crise sanitaire amène de nouveaux usagers au 2-roues

Le commuting est en pleine expansion avec de nouveaux usagers qui, sans la crise, n’auraient sans doute jamais envisagé de passer au 2-roues. Comme l’indique l’association de l’industrie du motocycle (MCIA) : « De plus en plus de gens se rendent compte de ce que nos cousins ​​continentaux savent depuis des années : les 2RM sont faciles à conduire et à garer, pratiques, peu coûteux et très amusants ». À tel point que les concessionnaires sont confrontés à des problèmes de stock. Ils restent convaincus que la progression aurait pu être encore plus forte si l’offre avait suivi la demande. Même les modèles qui peinent habituellement à trouver preneur se sont vendus sans mal, simplement parce qu’ils apportent une réponse pertinente aux besoins de mobilité.

Un autre indicateur très positif pour le marché britannique concerne le nombre d’inscription au CBT (Compulsory basic training), ce cours indispensable pour conduire un 125 cm3. Le centre de formation RideTo a vu sa demande augmenter de 100%. Aujourd’hui il faut compter 3 à 4 semaines de délai pour avoir une place pour cette journée de cours.