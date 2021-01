Elles ont tout d’une grande, ces petites KTM : le nom, le look, et presque les performances, puisque dans les deux cas, on peut les considérer comme les leaders de leur propre catégorie sans beaucoup se tromper. Bonne nouvelle pour le constructeur autrichien : le succès va continuer, car le KTM 125 et 390 Duke viennent d’obtenir leur certification Euro 5.

De nouveaux coloris, aussi

Si l’orange ne vous va pas bien au teint, rassurez-vous, les Duke enrichissent leur palette de couleurs, avec du gris/orange et du noir/rouge, qui lui vont assez bien. La 125 n’évolue pas, conservant son excellent niveau de performances, du haut de ses 15 chevaux et 12 Nm de couple.

Même chose pour les 390 : les perfs ne changent pas, avec 44 chevaux et 37 Nm, mais on note toutefois la possibilité d’installer désormais un quickshifter en option. Un nouveau coloris, à base de gris, fait également son apparition.

Si l’on n’a pas encore la disponibilité ni les tarifs, on peut déjà présager que les Husqvarna 401 Svartpilen et Vitpilen recevront elles aussi leur certificat Euro 5 d’ici peu.