Pour les jeunes

Pour certains, le 125 cm3 est une première moto, celle que l’on conduit à 16 ans avec le permis A1 en poche. Elle est alors un symbole de liberté et un outil au service de l’autonomie qui permet aux ados de se déplacer sans faire appel à leurs parents. Loin des centres urbains cet usage a encore le vent en poupe. Certains jeunes se piquent au jeu et n’attendent qu’une chose : avoir 18 ans pour passer au gros cube.

Pour les automobilistes

Le 125 cm3 a aussi l’avantage d’être accessible aux automobilistes sous réserve qu’ils soient titulaires du permis B depuis 2 ans minimum et qu’ils aient suivi l’obligatoire formation de 7 h. Le permis B permet également aux plus de 21 ans de conduire un 3-roues de type MP3. Il faut là aussi le plus souvent avoir suivi la formation de 7 heures et être titulaire du permis depuis plus de 2 ans. Cette équivalence explique le succès du scooter 2 et 3 roues en ville qui constitue une vraie alternative pour ceux qui en ont assez des parcmètres et des problèmes de stationnement et d’encombrement.

Pour les motards

Le 125 cm3 enfin est une option intéressante pour de nombreux motards qui font le choix d’un deuxième deux-roues pour leurs déplacements du quotidien. Le 125 cm3 est alors dédié aux trajets utilitaires, le gros cube retrouve ses lettres de noblesse en étant réservé aux virées au long cours.

Ventes en hausse en 2016

Entre ces 3 catégories d’usagers, ce sont 47 000 motos et scooters 125 cm3 qui se sont vendus en France en 2016 et 10 200 engins à 3 roues.

Motomag.com vous propose la liste de l’ensemble des motos et scooters accessibles aux titulaires des permis B et A1 au 1er décembre 2017. Cette Liste n’est évidemment pas exhaustive et a vocation à être régulièrement mise à jour selon les nouveautés des constructeurs et les essais de la rédaction. Il ne faut pas non plus négliger le marché de l’occasion qui peut permettre de réaliser de bonnes affaires.

Aprilia

Tuono 125

RS 125

Askoll

eS3 (deux-roues électrique)

Benelli

Tornado Naked T

Daelim

125 S3

Gilera

Fuoco 500 LT

Honda

Vision 110

SH 125i

Forza 125

CB125F

MSX125

PCX

Husqvarna

SMS 125

Kawasaki

J125

KTM

125 Duke

Freeride E-SM (moto électrique)

RC 125

Kymco

Downtown 125i

Visar 125 i

Like 125

X.Town 125

Agility 125

Mash

125 Black Seven

Seventy Five

Scrambler

Seven

Cafe Racer

Orcal

Astor

Peugeot

Django 125

Belville

Speedfight

Citystar

Satelis

Tweet

Geopolis 300 RS

Piaggio

Liberty 125 i-get

Medley

MP3 Sport

MP3 LT300, MP3 Business

MP3 Yourban

Suzuki

GSX-R 125

Burgman 125

Adress

VanVan 125

GSX-S 125

Sym

Mio 115

GTS 125

Fiddle III 125

Symphony 125

Orbit

Jet 4

Vespa

Primavera 125

Sprint 125

GTS 125

Yamaha

X-Max 125 (2018)

X-Max 125 / MBK Evolis (2014)

X-Max 125 / MBK Skycruiser (2010)

YS 125

N-Max 125

Tricity 125

D’elight

YZF-R 125

MT-125

Zero

S ZF13 11kW