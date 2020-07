Disponibles depuis fin mars 2020 en concession, les Scrambler 1100 Pro et 1100 Sport Pro bénéficient de toute l’attention du constructeur italien. Afin de présenter les différentes configurations possibles, Ducati a innové dans la réalité augmentée. Au travers d’une vidéo 3D, Claudio de Angeli, directeur de marque, et Rocco Canosa, chef de produit ,communiquent sur les nouveaux détails techniques des 1100 Pro et 1100 Sport Pro.

Succédant à la version Scrambler 1100 présentée dès 2018, les deux derniers modèles de la famille « Land of Joy » sont toujours équipés du moteur Desmodue, un bicylindre en L à deux soupapes de 1079 cm³ que les ingénieurs ont rendus respectueux de la norme Euro 5.

L’usine de Borgo Panigale en a également profité pour rafraîchir ses équipements. Outre les nouveaux coloris "Ocean Drive" sur la version Pro et "Matt Black" sur la version Sport Pro, les nouveaux Scrambler 1100 se voient dotés d’une double sortie d’échappement fixée sur le côté droit et d’un support de plaque abaissé, l’ensemble induisant un gabarit plus compact et plus « scrambler ».