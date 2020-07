Le circuit de Dijon-Prenois ne résonnera pas cette année au son des Coupes Moto Légende. Prévue tout juste avant la mi-septembre, l’édition 2020 (la 28e) a été annulée du fait de l’incertitude consécutive à l’épidémie de Covid-19, comme bien d’autres événements moto en France.

« La situation sanitaire actuelle appelle à la prudence, ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. Cette décision, difficile à prendre, est la plus responsable envers nos visiteurs, pilotes, équipe du circuit, exposants et partenaires. Mais sachez que nous mettons déjà tout en œuvre pour préparer une édition encore plus belle du plus grand rassemblement européen de motos de collection, au printemps prochain. »

Rendez-vous au printemps 2021

Plus grand rassemblement actuel de motos en Europe, les Coupes Moto Légende 2020 devaient accueillir plus de 1300 motards chargés, comme tous les ans, de faire le show devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Mais aussi des expos à thème, un village regroupant 85 clubs, une grande bourse aux pièces détachées, etc. Un événement où l’on fait aussi régulièrement des rencontres incroyables.

Lors des Coupes Moto Légende 2014 à Dijon-Prenois. (Photo G. Mathieu)

Les organisateurs donnent désormais rendez-vous aux fans de Coupes au printemps 2021. « D’ici là, concluent-ils, continuez à vivre votre passion avec nous et rendez-vous au Salon Moto Légende les 21 et 22 novembre au Parc Floral de Paris-Vincennes. Et prenez soin de vous et de vos proches. »