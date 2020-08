Comme bien d’autres événements moto majeurs, sportif ou non, les 8 Heures de Suzuka 2020 sont également victimes de la pandémie mondiale de Covid-19.

La 43e édition, initialement (et traditionnellement) prévue le 19 juillet 2020, avait déjà été repoussée au 1er novembre pour la même raison. Elle n’aura donc finalement pas lieu. Pour cette épreuve inscrite depuis plusieurs décennies au panthéon de l’Endurance, l’annulation constitue malheureusement une grande première.

Une situation préoccupante

La décision a été prise par Mobilityland, l’organisateur japonais de la course, en accord avec la Fédération internationale de moto et Eurosport Events, le promoteur du championnat du monde d’Endurance.

Dans un communiqué, celui-ci explique que « la situation liée à la pandémie Covid-19 reste préoccupante au Japon et [que] le gouvernement a décidé de ne pas lever les facilités d’accès à son territoire pour les étrangers, même dans le cadre de voyages professionnels ».

Devant l’absence des pilotes internationaux et des grands teams qui auraient dû être présents, « cette grande finale deviendrait une course nationale ». Une situation impensable pour l’organisateur, qui présente ses excuses « à tous les fans qui étaient impatients d’assister aux Suzuka 8 Hours [et ses] plus sincères regrets à tous ceux qui se préparaient à participer à cette course. Nous comptons sur leur compréhension et leur coopération pour l’avenir. Sachez que nous sommes déterminés à travailler pour que les Suzuka 8 Hours 2021 soient plus attractives que jamais pour les fans. »

24 Heures du Mans et Bol d’or

Lesdits fans, dont nous faisons partie, se consoleront avec les 24 Heures du Mans Motos, qui auront lieu les 28 et 29 août à huis clos, et le Bol d’or, prévu les 19 et 20 septembre sur le circuit du Castellet. Le Bol d’Or qui constituera donc le Grand Finale du championnat 2019-2020 en lieu et place des 8 Heures de Suzuka.