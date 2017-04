Le team MetisS a eu des difficultés à l’intersaison pour initier ses préparatifs à une participation aux 24h du Mans Moto 2017. L’incertitude sur le règlement 2017-2018 dans la catégorie « Expérimental », et la quasi-certitude de ne plus pouvoir utiliser le set-up de 2016, l’ont contraint à faire évoluer l’association et à redéfinir des objectifs pour pérenniser le team.

L’association qui gère le team a donc changé de nom et d’objet, et devient : Moto expérimentale team innovation sport système, ce qui lui permet de conserver l’acronyme MetisS.

L’association a pour objet de :

développer et construire une moto de compétition, disposant de systèmes innovants expérimentaux dans le respect des règlements de la catégorie « Prototype » de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) qui gère le championnat du monde d’Endurance ;

d’initier les adhérents à la mécanique moto, aux sports mécaniques et d’expliciter les fondements et principe de fonctionnement des systèmes innovants utilisés ;

d’apporter un soutien matériel, technique et financier aux pilotes intégrant le team, et de former les pilotes novices à l’utilisation des systèmes expérimentaux ;

d’assurer la préparation, la mise au point et la maintenance des véhicules du team destinés à la compétition motocycliste en formant des acteurs novices au fonctionnement d’une structure de compétition ;

de participer à des compétitions nationales, internationales et à des évènements de sport mécanique pour présenter les différentes évolutions des prototypes développés par le team ;

de contribuer à l’amélioration de la sécurité routière en sensibilisant les adhérents et le public aux dangers inhérents à la pratique de la moto sur route ;

de développer les moyens techniques, logistiques, administratifs afin de favoriser l’accès aux infrastructures permettant la pratique sécurisée de la moto.

L’objectif principal de l’association est de faire perdurer le team MetisS pour présenter en 2018 un prototype avec une partie-cycle 100 % JBB.

L’objectif à court-terme est de participer aux 24H du Mans 2017, avec la MetisS sur base GSXR préparée avec train avant JBB, pour :

assurer la présence du team pour les partenaires et les supporters de l’équipe ;

tester la fiabilité de fonctionnement du frein avant ;

tester le comportement de la partie cycle avec un moteur plus puissant ;

tester une monte de pneus différente (Bridgestone) ;

augmenter le roulage de jeunes pilotes sur le train avant JBB.

Pour ce faire, un budget « Course et Essais » de 25 700 € est nécessaire, et le team a besoin du soutien des motards qui, depuis le début de l’aventure, ont toujours été enclins à contribuer à cette aventure humaine originale.

Pour en savoir plus et faire un don : www.team-metiss.com

Contact par courriel : association.metiss@gmail.com

