80 km/h : le racket annoncé a bien eu lieu

On fait le point sur les conséquences de la mise en place du 80 km/h sur les routes dites secondaires. Problèmes de lisibilité des vitesses, de cohabitation avec les poids lourds, et multiplication par 2 des flashs et des prunes qui vont avec. L’ancien pilote automobile Bernard Darniche s’exprime aussi sur les mesures inadaptées de la sécurité routière.

Routes pourries

En même temps qu’a eu lieu la catastrophe du viaduc de Gênes, en Italie, paraissait un rapport d’audit sur l’état des routes à la charge de l’État, en France. De quoi s’agacer encore une fois, surtout quand on est motard et qu’on peut, surpris par un trou, passer par dessus le guidon…

Du fun à l’essai

Roadsters corsés avec la Husqvarna 401Svartpilen et la Morini Corsaro ZT, scramblers tendance rétro avec le 125 Fantic Caballero et le Benelli Leoncino 500, trail électrique avec la Zero Black Forest, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses

Moto souillée

Vous revenez de vacances ? Vous avez repeint votre trail avec de la boue, écrasé une colonie de moucherons ? Notre rubrique Test produits vous propose un comparatif de détergents pour refaire une beauté à votre machine. Sans trop frotter.

Comparatif roadsters

La nouvelle KTM 790 Duke qui ne nous avait pas convaincus lors de notre premier roulage s’est montrée nettement plus tenace face à ses rivales, la Triumph Street Triple R et la Yamaha MT-09. L’Autrichienne ne casse pas encore la baraque, mais elle casse les codes…

Occasion rétro

Elle mène une carrière tranquille, mais conserve la classe : c’est la Honda CB 1100. Moto Magazine vous aide à choisir le meilleur modèle en seconde main aussi à vous y retrouver parmi les différents modèles : EX avec jantes à rayons et freinage couplé ou pas, RS avec amortisseurs à gaz, Bad Seeds de collection, modèles avec 4 en 1 ou 4 en 2 etc.

La traversée des Pyrénées par les chemins

Faire un tour d’Europe par les chemins, c’est a possible grâce à la trace communautaire du Trans-European-Trail. Moto Magazine a participé à la reconnaissance d’un nouveau tronçon reliant la mer Méditerranée à l’océan Atlantique pour mieux vous présenter ce projet collaboratif. En piste !

Match scramblers

Dans le milieu du néorétro, la mode est à la poussière et au sable avec des accents dirt-track. Et pour l’incarner, il y a les scramblers, des engins hybrides entre motos de route et trails. Nouvelle cette année, la Ducati 1100 Scrambler tente de se glisser dans le sillage de BMW R nineT Scrambler bien implantée.