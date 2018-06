ATTENTION : exceptionnellement ce mois ci Moto Magazine arrive en kiosque VENDREDI (29) et non jeudi (28).

Un numéro d’été ne saurait se passer de sujets à lire tranquillement sur la plage. Ou qui permettent de s’évader si l’on n’a pas la chance de partir en vadrouille… C’est pourquoi les grands espaces africains, les flâneries en baggers et les frissons du flat-track traversent nos pages. Moto Mag n’en reste pas moins informatif avec un comparatif de roadsters et un test de pneus sport-tourisme.

Non au 80 km/h

L’histoire est en route ; mais loin d’être finie. Car les motards – et nombre d’automobilistes - font de la résistance tout comme certains élus dans toutes la France. Nous ne sommes pas seuls cette fois, alors ne lâchons rien !

Surprenant Niken

La grande surprise du mois, au sein des essais nouveautés, c’est le comportement du 3-roues Yamaha Niken. Décrié, moqué, l’engin apporte du nouveau en matière de routière, voire de roadster… Le plus jeunes fonceront page 35 pour découvrir la mignonne Honda CB 300 R et les plus anciens page 38 pour se prendre pour Godier ou Genoud en Kawasaki Z 900 RS Café

Roadsters velus

Si les gros roadsters sportifs ne sont plus en haut de l’affiche en termes de ventes, l’originalité apportée par la Honda CB 1000 R et la rigueur affichée de la Triumph Speed Triple R peuvent susciter un réel engouement. En contrepoint de ce match, la Yamaha MT-10 SP style manga et l’Aprilia Tuono V4 1100 Factory style hypersport en petite tenue.

La meilleure VFR

Clin d’œil dans le rétro avec une des machines les plus performantes et les mieux finies des années 2000, la Honda VFR 800 FI. Hyper-fiable, toujours dans le coup aujourd’hui, on en retrace l’histoire ainsi que celle de sa mythique lignée , jusqu’à l’actuelle VFR 800 V-TEC. Une machine à collectionner ou à choisir en occasion.

Comme un pilote de GP

Qu’on l’appelle dirt-track ou flat-track, cette discipline d’origine américaine qui consiste à glisser autour d’un ovale le plus rapidement possible est aujourd’hui dans la bouche de tous les motards, des pilotes de MotoGP qui s’y entraînent aux purs amateurs qui s’y adonnent sur des machines improbables. Découverte de cette activité ludique au travers d’un stage avec un roi de la glisse.

Pneus sport-tourisme

Les nouveautés se bousculent sur ce segment de gommes destinées aux roadsters, routières, voire aux trails routiers et aux sportives. Les manufacturiers rivalisent d’arguments pour vanter leurs performances. Qu’en est-il vraiment ? Nous avons soumis 6 références (Bridgestone, Michelin, Metzeler…) à une série d’épreuves : pluie, freinage, maniabilité qui ont réservé leur lot de surprises…

Rêve d’Afrique

Nous vous proposons de suivre à la trace de l’équipe de Vintage Ride lors de la préparation et du repérage d’un nouveau trip, toujours en Royal Enfield. On découvre ici en coulisse la manière d’organiser un voyage à moto au pays du désert du Karoo et de la fameuse Table mountain qui domine Le cap. De quoi donner envie d’y aller direct, voire de se lancer avec sa propre machine, si l’on a plusieurs mois de vacances devant soi…

Film en cinémascope pour baggers

Si le style bagger nous vient des USA, les stars américaines sont menacées avec l’arrivée de la nouvelle Honda Gold Wing en version standard et de la BMW K 1600 B. La donne change en effet avec une bonne dose de technologie et de dynamisme sur un segment des plus classiques. Road trip jusqu’à Deauville afin de vérifier si la plus puissante des stars US, la Harley-Davidson Road Glide CVO 117, tient encore son rang au box-office.

Moto Magazine n°349, juin 2018

132 pages

4,90 € en kiosque à partir du VENDREDI 29 juin 2018.

Également en vente dans la boutique en ligne.