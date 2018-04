Ce numéro voit l’arrivée sur le marché de deux nouveautés, la Honda CB 1000 R et la Husqvarna 701 Vitpilen, deux machines hyper-stylées mais totalement différentes à l’usage. Et côté actus, les sujets sont des plus éclectiques avec une interview de Johann Zarco à l’aube le GP de France, l’anniversaire du Monster à la Sunday Ride Classic ou encore un reportage sur l’engouement pour le trail au March Moto Madness. Un mag’ qui ne serait pas complet sans ses bons conseils pratiques : ce mois-ci, lutter efficacement contre le vol.

Non au 80 km/h

L’histoire n’est pas finie puisque vous étiez plus de 30 000 dans toute la France lors de la manifestation nationale contre l’abaissement de la vitesse sur le réseau secondaire ! Une mobilisation sans précédent de mémoire de militant ! Sauf peut-être pour les anciens qui ont connu le combat contre la vignette… En tous cas, le mot d’ordre de la FFMC est clair : ne rien lâcher et se préparer à une autre action en mai.

Grand Prix de France

Johann Zarco s’est confié à notre spécialiste du MotoGP avant le grand-prix de France. Le pilote tricolore qui a commencé la saison en trombe croit à la victoire et même au titre l’année prochaine, avec une machine d’usine. Échange avec un champion qui n’a pas la grosse tête.

Comparatif gros trails

Trois nouveautés encore cette année avec l’arrivée de la Triumph 1200 Tiger 2018, de la Ducati 1260 Multistrada S et de la Honda 1000 Africa Twin dans sa déclinaison Adventure Sports. Trois engins conçus pour abattre du kilomètre et jugés à l’aune de la référence, la BMW R 1200 GS, cette fois dans sa livrée Exclusive.

Nouveautés branchées

Pas moins de 7 nouveautés encore ce mois-ci avec les très attendues et stylées Husqvarna 701 Vitpilen et Honda CB 1000 R. La première déçoit par son champ d’action restreint quand la seconde se montre efficace en toute situation. Les gros rouleurs pourront découvrir la dernière Yamaha Tracer 900 GT et la Kawasaki Ninja 400 alors que les originaux se délecteront avec la Ducati 1100 Scrambler, les Moto Guzzi V7 III « série spéciale » ou le curieux Honda X-ADV remanié.

Le Ducati Monster à 25 ans

C’était l’occasion de vous représenter l’historique de ce modèle emblématique, de vous aider à choisir un 696 d’occasion et de réexpliquer le rôle et l’originalité de la distribution dite desmodromique. En actu, le Sunday Ride Classic a aussi fait la part belle aux possesseurs du monstre, avec une démo de desmos.

Portrait

Camille Lacourt, quintuple champion du monde nage dos a quitté les bassins mais pas la selle de sa BMW. Ce gaillard de 2 mètres, pour le moins sportif, ne prône pas pour autant une pratique de la moto qui conduit à se mettre sur le dos…

Test équipements

7 blousons en textile avec protections à environ 200 euros ont été passés au crible. Deux modèles se sont montrés rassurants et convaincants même si la ventilation au cœur de l’été reste le point faible dans cette gamme premier prix.

