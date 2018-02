Essais nouveautés en tous genres, comparatif de néorétros tendance sport, embellie du marché moto, reprise de la saison de MotoGP, test d’applications dédiées au voyage, découverte d’un hard enduro en Catalogne et balade au cœur de la Provence millénaire, tout concourt ce mois-ci à vous faire prendre ou reprendre le guidon. D’autant que le projet de limitation à 80 km/h semble avoir du plomb dans l’aile. Un Moto Mag qui sent bon le soleil !

Sport et découverte

Découvrez le Touquet espagnol. La Bassella Race, un enduro de masse (1500 concurrents) ouvert aux amateurs comme aux spécialistes mondiaux. C’est juste de l’autre côté des Pyrénées, au nord de la Catalogne. Spectacle garanti.

Moto GP : à vos Marquez, prêts, partez ! Notre spécialiste vous présente les équipes prêtes à affronter le champion en titre sur sa Honda Repsol. Une saison où le Français Johann Zarco peut saisir sa chance.

Comparatif néorétro, la tendance sport se confirme

L’arrivée de la Kawasaki Z 900 RS construite sur la base de la Z 900 « manga » bouscule la donne en matière de néorétro. Avec son look années 70 et ses performances 2.0, elle toise l’élégante Honda CB 1100 RS et la bouillonnante XSR 900 3-cylindres de Yamaha.

Encore plus d’équipements

Moto Magazine renforce sa rubrique en vous présentant deux pages de nouveautés, triées sur le volet. Ce qui n’occulte en rien nos tests intransigeants menés chaque numéro sur nos produits du mois et dans nos comparatifs. Ce mois-ci des applications spécial moto sont passées au crible.

Nouveautés tous azimuts

Il en a pour tous les goûts et tous les budgets. Simplissime et bon marché, la Royal Enfield Himalayan. Démoniaques chacune à sa manière : la Ducati Panigale V4 S et la Kawasaki H2 SX SE. Dynamique, la Yamaha MT-09 SP aux suspensions revues et corrigées. Parées à cruiser, la nouvelle Triumph Speedmaster et la Harley-Davidson Sport Glide 107, bien adaptée cette fois à nos routes sinueuses.

Rouler encore et toujours

Et puisque l’envie se fait pressante, on vous propose une virée en Provence entre le Rhône et le Lubéron. Et pourquoi pas avec une moto encore moderne et qui se trouve pour 3000 euros : c’est le cas de notre occasion, la Yamaha FZ8 au châssis tout alu.