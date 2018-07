Le jeu officiel du Dakar se dévoile avec un trailer (vidéo sous l’article) et une date de sortie : Le titre des studios Bigmoon Entertainment sera disponible dès le 11 septembre sur PC, PS4 et Xbox One.

Au menu de Dakar 2018, on retrouve de nombreux véhicules et pilotes officiels dans chacune des cinq catégories présentes (voitures, motos, camions, quads et SSV). Le jeu se déroule dans un monde ouvert et gigantesque. Vous pourrez en effet naviguer à travers les 14 étapes qui vous feront traverser le Pérou, la Bolivie et l’Argentine. Un mythique rallye-raid à effectuer en solitaire ou en multijoueurs en ligne ou en écran partagé.