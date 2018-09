Organisée par le GAVAP-moto, sous l’égide de son président Jean-Louis Chauvet, la quinzième édition du Tour de France des motos anciennes est partie le 18 août de la Somme. Cette joyeuse caravane, forte d’une cinquantaine de pilotes et passager(e)s, chevauche des motos sorties d’atelier entre 1928 et 1954 ! Si l’esprit de l’évènement n’est évidemment pas à la compétition, il demande un minimum de rigueur. Après remise du road book du jour, le départ a lieu chaque matin à 8 heures. Les équipages avancent alors à leur rythme et ont toute latitude pour se ménager des pauses. Seule contrainte de ce Tour de France : être à l’arrivée pour 18 heures.

Partant ce jour de Saint-Paul-sur-Ubaye, commune réputée pour son musée moto, les participants se sont élancés pour une étape de 262 km. Leur road trip passait par le col d’Allos (2 250 mètres) et par les deux rives des gorges du Verdon. Bel exploit pour ces vénérables « mamies » aux mécaniques antiques : fourches à parallélogrammes, moteurs latéraux, suspensions inexistantes ou presque, freins tout juste ralentisseurs... Pas de quoi décourager ces forçats de la route, bien déterminés à profiter des charmes de nos belles contrées et à rejoindre le Moto Club Rétro-Pézien et son président Patrick Amann chargé de les recevoir.

Accueillis à leur arrivée devant la mythique gendarmerie chère à Louis de Funès, tous ont été hébergés gracieusement par l’habitant. Le bénévolat est en effet ici de rigueur et tout ce petit monde n’est animé que par l’amitié, la convivialité et la passion.

Après l’accueil par le maire de Saint-Tropez, les motards ont exposé leurs montures sur la place de la mairie. En cette fin août, de très nombreux badauds étaient présent dans la cité du Bailli de Suffren pour admirer ces rutilantes mécaniques.

Un grand merci à tous ces passionnés qui contribuent à entretenir et à faire rouler ce riche patrimoine mécanique. Alors qu’ils prenaient la route de Cavaillon (84), nous leur avons souhaité d’atteindre le terme de leur périple de 4 500 km ! L’arrivée de ce Tour de France est prévue le 8 septembre à Flixecourt (80).

Retrouvez ici le reportage de notre blogueur Hervé, tatoué Harley sur la 14e édition de l’évènement.