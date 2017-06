L’aventure c’est l’aventure ! Des gros trails sur les pistes et dans les cols alpins, un scooter Honda X-ADV engagé dans un enduro, un voyage au Laos et un run en jet-ski de 150 ch, voilà des sujets qui donnent envie de prendre le guidon pour de nouvelles aventures, mais aussi de s’installer en terrasse avec son Moto Mag’ d’été… On n’en oublie pas pour autant les tests d’équipements (casques, selles, vêtements) ni les infos pratiques, pour barouder !

Haro sur la vignette Crit’Air et les grandes plaques

Avant de partir en vacances, il va quand même falloir s’énerver un bon coup en participant aux manifs du 1er juillet organisées par la FFMC contre l’incohérence des ZCR pour les motos et le harcèlement dont on fait l’objet. Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi, on refait le point dans nos pages actus.

Essais nouveautés : option tourisme et famille

L’Aprilia Shiver nous revient en 900 cm3 dans une mouture au moteur souple et à la partie-cycle confortable. La Kawasaki Versys-X-300 se pose comme une bonne à tout faire sans complexe alors que l’attelage Mash Family Side vous invite à penser la route autrement.

L’enduro avec le scooter Honda 750 X-ADV : on a osé

Inspiré par la Honda Africa Twin, le X-ADV (pour Adventure) revendique des aptitudes aux chemins. Les essayeurs de Moto Magazine ne se sont pas dégonflés et ont terminé l’enduro Hard Défi Tour le long de la Dordogne, sans trop de casse…

Deux matchs trails dans les Alpes

Une confrontation dans les cols Alpins opposant la Ducati 950 Multistrada et la Suzuki 1000 V-Strom XT ; et un autre empruntant les pistes entre la BMW R 1200 GS Rallye et la KTM 1290 Super Adventure R. Sport ou confort, force tranquille ou drift sauvage, il y en a pour tous les goûts.

Adrénaline en jet-ski de 150 ch

Vous vous tenez bien ? C’est parti pour un run debout en équilibre sur ce Kawasaki dit « à bras » qui décoche des accélérations de folie avec son moteur de ZZR 1200. Premier bain assuré en ce début de vacances !

Le Laos en Royal Enfield

Si partir sur les pistes de l’Asie du sud-est reste une aventure, la tempérance de la moto indienne et la gentillesse des habitants la placent sous le signe de la sérénité. À découvrir absolument.

Le nouveau Schuberth C4 face aux références BMW, Shoei, X-Lite

Ce mois-ci, vous découvrirez le test de 4 casques modulables haut de gamme, mais aussi de selles confort et d’ensembles veste-pantalon tourisme-aventure. Partez bien équipés !

Et pour finir, un extrait du tome 5 de « Je Veux une Harley, Quinquas requinqués », de Margerin et Cuadrado.

Bonne lecture et bonne vacances !

