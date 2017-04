Voici le sommaire du n°337 de Moto Magazine (mai 2017) :

Défense des motards : les manifestations FFMC des 13 et 14 mai

La FFMC ne s’endort pas en cette période électorale, car les politiques motophobes ça suffit ! Les 13 et 14 mai, le successeur de François Hollande à la présidence de la République sera connu.

Les motards descendront dans la rue, à l’appel des antennes départementales de la FFMC, pour lui rappeler leur ras-le-bol d’une politique de circulation anti-moto, qui se cristallise autour de l’obligation de port des gants, d’équiper sa moto d’une plaque au format unique et d’interdictions de circulation visant les véhicules les plus anciens.

Sport : les Français à l’honneur

On fait le point sur l’Endurance après la victoire du team GMT94 sur Yamaha aux 24 Heures du Mans, et sur le MotoGP, avec une interview de Johann Zarco, rookie plus que brillant, qui défendra son excellent début de saison en catégorie reine lors du GP de France moto, le 21 mai sur le circuit Bugatti.

Femme et motarde : la liberté avec un grand L

Moto Magazine publie le portrait d’Anne-France Dautheville, motarde, écrivaine et voyageuse, à grand renforts de photos d’archives sur ses périples les plus extrêmes.

Essais : des nouveautés pour les jeunes permis !

Les constructeurs ne sont pas avares en nouveaux modèles, accessibles en 47,5 chevaux pour les jeunes possesseurs du permis de conduire, qu’il s’agisse de trails, de roadsters, de customs, de scoot’ ou de routières. En attestent nos essais : Suzuki V-Strom 650 XT, Ducati Monster 797, Honda CMX 500 Rebel et Kymco AK 550 ; et notre comparatif Yamaha 700 Tracer contre Kawasaki 650 Ninja.

Dossier spécial vintage

Que de belles mécaniques ! Trois machines nous replongent dans le passé avec des mécaniques et des partie-cycles modernisées : Yamaha SCR 950, Moto Guzzi V7 III et Honda CB 1100 RS ou EX. Look et sensations garanties.

Le match de bobbers 1200, Harley-Davidson Forty-Eight contre Triumph Bobber, fera date : ces bécanes ont une sacrée gueule et des tripes !

Le test de 8 vestes néoclassiques, dont le fameux Belstaff style Barbour, permettent d’allier style et protection. Mais que valent vraiment leur étanchéité, leur résistance et leurs aspects pratiques ? Nos testeurs de la rubrique Consomotard/Équipement les ont poussées à bout et livrent leur verdict dans ce numéro de Moto Magazine.

Tourisme dans les Alpes-de-Haute-Provence

On vous invite à découvrir ce mois-ci les sources du Verdon, les abords du lac de Serrre-Ponçon et le Haut-Vernet. Un grand bol de virages et d’air pur !

Sans oublier la bonne affaire du mois : la Kawasaki ER-6 « Une Kawette pas encore grillée », et nos conseils pratiques pour rouler en toute sérénité.

Votez Moto Mag !





Moto Magazine n°337 - mai 2017

120 pages

4,90 € en kiosque















Chaque mois, Moto Magazine traite des sujets de société liés à la pratique du 2-roues, publie les essais des nouvelles motos et les tests d’équipements ; pour le recevoir chez vous, abonnez-vous.