Laisse le bon temps rouler !

Se passionner pour la moto pourrait-il conduire à la schizophrénie ? Un mois on se lamente – et l’on se bat ! – contre les mesures anti-moto ; et le suivant on s’ébaudit de l’arrivée d’un foultitude de nouveaux modèles et du printemps, propices à de belles virées au guidon. La solution ? Rester en équilibre (ça, nous motard on sait faire !) et profiter du moment présent pour rêver, rouler et encore rouler…

Actus : achat de motos, des affaires en vue

Le marché de la moto repart à la hausse. C’est bien pour l’ambiance et les constructeurs ; mais le plus intéressant pour nous, ce sont les motos homologuées avec la norme Euro 3 qui devront être écoulées avant la fin de l’année, avec, probablement, de belles réductions… On fait aussi le point sur la probabilité que le gilet airbag soit imposé. Et l’on vous présente un passionné, Jean-Louis Olive, qui a consacré un livre à la seule Laverda V6.

Essais nouveautés : en exclusivité, la BMW 1200 Touratech Rambler



Elles ne sont pas moins de douze à pencher, cruiser, tâter du circuit ou soulever la poussière. Retrouvez un dossier spécial BMW R 1200 GS avec les modèles Exclusive, Rallye et Rambler.

Mais aussi les sportives Honda CBR Fireblade 1000 RR et Suzuki GSX-R 1000 R, les roadsters Kawasaki Z 900 et Suzuki GSX-S 750, les routières Kawasaki Z 650 Ninja et BMW K 1600 GT et les néo-rétros Triumph en la présence des Street Scrambler et Street Cup.

Tests équipements : ce mois-ci du matos pour redonner du lustre à votre machine

On commence par 12 nettoyants jantes avec deux constats : le prix au litre de certains est carrément exorbitant et l’efficacité de produits de marque est parfois catastrophique. On poursuit pour ceux qui n’ont pas encore sorti leur moto du garage avec une évaluation des clés pour cartouches de filtres à huile suivie de conseils pour bien faire sa vidange.

Reportage : les side-cars Dedôme, de l’extra ludique au confort familial

Une moto plus un panier artisanal, forcément, ce n’est pas donné. Mais les sensations, l’art de vivre et l’originalité qui sont associés la pratique du side méritent un nouveau regard. Et si, en ce temps normatif voire castrateur, le rebelle c’était lui ?

Occasion : rider à petit prix

Kawasaki W 650 ou Triumph 800 Bonneville ? Assez nombreuses sur le marché de l’occasion et assez anciennes déjà pour incarner le « vrai » vintage - à force carburateur voire démarrage au kick - ces deux vieilles néo-rétros (si si, maintenant ça existe !) ne manquent pas d’intérêt d’autant qu’elles s’avèrent d’une bonne fiabilité.

Tourisme : la route des forts en Charente-Maritime

Ce mois-ci, 5 pages de balade avec road-book et points d’intérêt. Car la moto c’est quand même fait pour s’évader non ?

Bonne lecture !

Moto Magazine n°335 - mars 2017

En kiosque le 25 août ; 4,90 €

Édité par les Éditions de la FFMC















Abonnement à Moto Magazine

Pour recevoir chaque mois Moto Magazine dans votre boîte aux lettres, rendez-vous dans la boutique motomag.com