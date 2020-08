La moto submergée par la vague verte ?

Le second tour des élections municipales a fait basculer de nombreuses villes du côté de l’écologie. Cette « vague verte » pourrait bien être une aubaine pour notre pratique… seulement si les nouveaux élus renoncent au dogmatisme caractéristique de l’équipe parisienne au profit d’une observation objective des atouts de la moto en matière de transition écologique. Reste à savoir si le réalisme indispensable l’emportera cette fois sur l’électoralisme à courte vue.

Comparatif hyper-roadsters

Aprilia avait ouvert la voie il y a dix ans déjà en transformant sa sportive V4 en hyper-roadster. Ducati lui oppose dorénavant un Streetfighter utilisant la mécanique de la Panigale V4. Deux machines à la puissance phénoménale, équipées d’une électronique de pointe ! Pour pimenter le débat, nous y avons adjoint la KTM 1290 Super Duke R, un gros twin gavé de couple. « Combat de rue », essai sur route et « chronos » sur le circuit de Dijon-Prenois.

Essai longue durée de la Zontes 310 T

L’objectif de l’été était d’accumuler le maximum de kilomètres en profitant des vacances et autres trajets « marathon » des membres de la rédaction pour mettre à l’épreuve notre petit mono. De la région parisienne aux Alpes puis jusqu’au sud du Portugal, la Zontes n’a pas failli malgré la canicule. Ce qui n’exclut pas quelques péripéties… Bilan à 9393 km.

20 plaquettes de frein testées sur route et au banc

Composant essentiel de la sécurité, les plaquettes de frein doivent être choisies

avec soin. Le remplacement des références « constructeur » par des pièces adaptables peut se justifier (agrément, coût, disponibilité), mais sur la base d’informations complètes. Pour vous aider à choisir, nous avons comparé 20 modèles au banc et sur route. Bonne surprise, nos préférées ne sont pas les plus chères.

Iran terre d’accueil

Antoine a effectué un voyage qui l’a conduit de Belgique au Kazakhstan. Pas moins de 35 000 km aller-retour au guidon d’une Royal Enfield 500 Bullet. Il nous raconte ici ses trois mois passés en Iran, où il a eu l’occasion de rencontrer des motards locaux. Un pays surprenant, aux multiples facettes, et dont tous les voyageurs s’entendent pour dire qu’il est l’un des plus accueillants au monde.

Match Kawasaki Ninja 650 - CF Moto 650 GT

GT- sport ou Sport-GT ? Et c’est un peu le dilemme de ce comparatif qui oppose la Kawasaki Ninja 650 à la plus exotique CF Moto 650 GT. Deux machines proches techniquement (base moteur identique), mais vraiment différentes à l’usage. Et malgré ces différences marquées, il nous a été difficile de les départager, l’une et l’autre ayant beaucoup d’atouts…

Essais nouveautés

Les nouveaux possesseurs du permis sont gâtés cette année. Tout comme ceux qui cherchent une machine facile. En témoignent le roadster Brixton 500 Crossfire, le custom Honda CMX 500 Rebel, le scooter à trois roues Yamaha Tricity 300 (accessible aux permis B + formation de 7 h) et le trail routier Voge 500 DS. Des machines simples et bon marché, mais pas tristes.

Portrait d’un artiste électrisant

Benjamin Baldini rentre tout juste de Vegas où il officiait comme stunter au guidon d’une Alta électrique sur la scène du célébrissime Cirque du Soleil. Un rêve américain qui a commencé en France, à Troyes, sur la roue arrière d’un scooter MBK. Rencontre avec un électron libre.

Moto Magazine n°369, septembre 2020

5 €/ 124 pages

Disponible en kiosque à partir du vendredi 28 août 2020 et en version enrichie (plus de photos et de vidéos) sur iOS et Android.

Chaque mois, Moto Magazine traite des sujets de société liés à la pratique du 2-roues, publie les essais de motos et des tests d'équipements sans concession.