On prend la même formule et on recommence

Le nouveau Honda Forza a été pensé pour conquérir une nouvelle fois le marché français qui représente plus de 50 % de ses ventes européennes. En 2017, le modèle s’est écoulé à 6 332 exemplaires sur notre territoire, soit 2 000 de plus que son concurrent principal le Yamaha X-Max 125. La marque ne s’est donc pas risquée à changer la formule. Les 4 piliers de la machine restent les mêmes : design, confort, praticité et performance.

Un Design plus moderne

Le scooter arbore dans cette nouvelle version des formes plus travaillées, plus contemporaines et un peu plus musclées. Elles sont mises en valeur par une robe bicolore rouge métallique et noir qui nous a fait bonne impression lors de cette présentation statique. Cinq déclinaisons de coloris seront disponibles à sa sortie au tout début de l’été.

Côté signature lumineuse, rien ne change hormis les clignotants, désormais à Leds.

Confort à la hausse

Parmi les nouveautés censées améliorer le bien-être au guidon, nous trouvons une bulle à réglage électrique (une première sur un scooter 125), dessinée pour réduire le bruit et accroître la protection. Côté instrumentation, le nouveau tableau de bord reste fidèle à l’affichage hybride - mi-analogique, mi-numérique. L’écran, de dimensions plus généreuses que sur la précédente version, affiche également de nouvelles informations telles la température extérieure et la tension de la batterie. Enfin les commodos ont été retravaillés pour être plus complets et accessibles.

Praticité renouvelée

Le Honda qui pouvait déjà embarquer deux casques sous la selle fait grimper son volume d’emport de 11 % avec maintenant un coffre de 55,3 litres. Capacité qui peut drastiquement augmenter avec le nouveau top box de 45 litres disponible en option (450 € tout de même !). Ce dernier se déverrouille d’ailleurs, à l’instar du coffre sous la selle, grâce à la smart key déjà présente sur le modèle 2017.

Des performances inchangées

Côté motorisation, aucune nouveauté à signaler. On retrouve le petit moteur 4 temps 4 soupapes de 125 cm3 qui comptabilise 15 chevaux. La consommation annoncée reste parmi les plus basses de sa catégorie avec 2,34 l/100 km, soit 500 km d’autonomie environ.

Le Honda Forza 125 sera disponible en concession à partir du 28 juin à 5 099 € (sans Top Box). Un prix qui demeure invariablement premium.

Fiche technique

Moteur : monocylindre 4T à refroidissement liquide, simple ACT, 4 soupapes

Cylindrée : 125 cm3 (52,4 x 57,9 mm)

Puissance : 15 ch à 8 750 tr/min

Couple : 12 Nm à 8 250 tr/min

Réservoir : 11,5 litres

Hauteur de selle : 780 mm

Poids tous pleins faits : 162 kg

Pneus Av & Ar : 120/70-15 & 140/70-14

Freins Av : simple disque ø 256 mm (double piston) ABS

Freins Ar : simple disque ø 240 mm (simple piston) ABS