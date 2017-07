Plus que jamais porté par l’engouement pour les machines vintage, Royal Enfield prépare son grand raout estival dédié aux adorateurs du mono longue course. Organisé par le Royal Enfield Cerizay Moto Club, ce rendez-vous permet de rouler ensemble mais aussi d’admirer les différentes machines indiennes (535 Continental GT, Bullet Classic ou la récente Himalayan) ; mais aussi de découvrir les trésors touristiques et gastronomiques de la région.

Accessible et caritatif

Pour faire partie de la fête, il suffit de s’inscrire par le biais de ce formulaire et de s’acquitter d’une somme plutôt raisonnable : 15 € à la journée, 6 €/nuit, 4 €/petit-déjeuner, 15 €/déjeuner et 15 à 17 € pour le dîner. Comme à l’accoutumée, une partie des bénéfices sera reversée au profit d’une école de Jaïpur en Inde qui accueille des enfants défavorisés. L’occasion d’associer bon moment et bonne action.

Programme

Jeudi 13 juillet : accueil des participants à Cerizay, montage des tentes, visite du marché des producteurs locaux et feu d’artifice

Vendredi 14 juillet : balade à la Venise verte à Coulon

Samedi 15 juillet : Balade dans le Nord des Deux-Sèvres, déjeuner à Argenton l’Eglise et dîner musical à Saint-André sur Sèvre

Dimanche 16 juillet : Balade au borde de l’eau dans la Suisse Vendéenne. Arrêts à la Vallée de Poupet, à Saint-Malô-du-Bois, au Puy du Fou et au château de Saint Mesmim.

Agenda Motomag.com

Tous les événements moto de France figurent dans l’Agenda de motomag.com, pensez-y pour organiser vos week-ends et vacances !

Pour soumettre un événement c’est simple, et c’est par ici !