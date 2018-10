Une organisation déjà performante

Avec un parcours routier intéressant de plus de 500 kilomètres sur 5 boucles et 10 spéciales, le tout jeune moto-club CORRC, a réussi à transformer l’essai d’un premier rallye hors-championnat. 84 concurrents s’alignaient au départ, dont une bonne trentaine de pilotes débutants. Cela permettra à l’épreuve de figurer, dès l’année prochaine, au calendrier du championnat de France.

Les habitués du championnat aux avant-postes

Ce sont deux pilotes de pointe du Championnat de France des Rallyes qui ont dominé cette première édition. Romain Cauquil (KTM 690 Duke R), troisième du championnat Elite et récemment titré champion de France 2018 de la catégorie Rallye 2 remporte l’épreuve après s’être imposé sur 9 des 10 spéciales. Il est suivi, à chaque fois, par Tanguy Brebion (Husqvarna 701), 7e du championnat de France 2018. À la troisième place, on retrouve un autre habitué des rallyes, Loane Moreau (Suzuki 600 GSX-R), qui parvient à s’imposer sur un passage de la rapide spéciale de Champmillon et domine la catégorie Rallye 1 devant Hervé Simonnet (Yamaha MT 09) et le duo Maxime David et Dejy Berland sur Kawasaki ZX-6R. En Rallye 2, le duo constitué de Pierre Stéphan et Anastasia Fachaux sur Yamaha MT-07 prend la 3e place derrière Cauquil et Brebion. Jacques Grandjean (Suzuki 1000 GSX-S) gagne en Maxi-Rallye devant Erwann Bahuet (Ducati 1200 Multistrada), auteur d’une très belle remontée la nuit, et le duo Etienne Godart et Gustave Ménard eux aussi sur Ducati 1200 Multistrada.

Rallye 3

En Rallye 3, Raphaël Groland devance Laurent Streiff, lui aussi sur Honda CB500, et l’étonnante Yamaha 125 DTX du local Thomas Jarnac. Chez les classiques, en revanche, on trouve tous les habitués du championnat aux premières places : Stéphane Guéguin (Honda 900 CBR), Christian Lacoste (Matchless G80) et Pascal Germanique (Cagiva 125 Supercity).

Il en est de même en side-car. Gilles et César Chanal dominent le très beau plateau de side-cars devant Benoît Berthomieu et Angélina Couderc sur Suzuki GSX-1340 R (Hayabusa) et David Bleusez et Thierry Laforest sur Choda Suzuki 1340. Caroline Gratiot est la meilleure féminine devant Isabelle Bourasseau (Suzuki 600 GSX-R) et Aline Viard (Kawasaki Z 900).

Enfin, Etienne Godart et Gustave Ménard remportent la catégorie disputée des duos devant Maxime David associé à Dely Berland, et Florian Méneret et Juliette Dubernet sur Aprilia 1100 Tuono.

Ce premier rallye de Charente conclut donc en beauté la saison de rallyes 2018. Rendez-vous les 23 et 24 mars à Anduze pour le premier rallye de la Porte de Cévennes qui inaugurera la saison 2019.

Le détail des résultats de ce 1er rallye de Charente est disponible en ligne.