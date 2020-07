La récente réélection d’Anne Hidalgo à la tête de la ville de Paris n’annonce rien d’encourageant pour l’avenir de la pratique des 2 et 3-roues motorisés dans la capitale. C’est le moins qu’on puisse dire !

Récemment, la maire se disait plutôt favorable au stationnement payant pour eux. Une politique encouragée par David Belliard, son nouvel adjoint en charge de la Transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie. Ce même David Belliard est par ailleurs membre d’Europe Écologie - Les Verts.

Si la FFMC « ne remet pas en cause le vote des parisiens ou des votants des autres villes de France et ne s’oppose pas à la prise de pouvoir des verts », elle tient tout de même à souligner les 60% d’abstentions, symptôme d’une démocratie vacillante.

Un seul mot d’ordre : « Non au stationnement payant pour les 2RM »

Pour contester ce projet, l’antenne Paris-Petite Couronne de la Fédération française des motards en colère (FFMC-PPC) annonce donc l’organisation d’une manifestation le 18 juillet 2020. Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé à Vincennes (94), au niveau de la place de la Porte de Vincennes (attention à ne pas la confondre avec l’esplanade du château de Vincennes qui n’est plus adaptée aux grands rassemblements depuis sa récente transformation). Les manifestants y sont attendus dès 14 h et le cortège s’élancera à 15 h (l’itinéraire sera communiqué prochainement).

Jean-Marc Belotti, coordinateur PPC de la FFMC, regrette que la moto fasse l’objet d’une pénalisation dans la mesure où la taxation de son stationnement serait adoptée : « Les citoyens ne sont pas responsables de plus de soixante années de politique consumériste et de l’ouverture des vannes au « tout voiture ». Politique qui, soit dit en passant, continue à faire son chemin avec toujours plus de primes à la conversion pour casser des bagnoles en état de marche et en racheter des neuves… »

Jean-Marc explique la démarche de la FFMC-PPC : « Ce que nous combattons, c’est le manque de connaissance et la diabolisation des usagers de 2RM par les pouvoirs publics et notamment le manque de reconnaissance en termes de mobilité et d’écologie. »

Face à cette hostilité exponentielle envers les usagers de 2RM, la FFMC compte aller à la rencontre de la nouvelle équipe de la Mairie de Paris pour échanger sur des solutions qui prennent en considération chaque usager : « Nous ne luttons surtout pas contre les autres usagers et encore moins contre l’écologie. Bien au contraire, nous voulons y être intégrés comme tout citoyen responsable et être partie prenante dans les débats. Chacun doit avoir sa place et le rééquilibrage de l’espace public pour les uns ne doit pas se faire contre les autres. ».

Sensibiliser les pouvoirs publics aux avantages du 2RM

Adressée aux candidats aux élections municipales 2020, une pétition de la FFMC demandant le maintien de la gratuité du stationnement a déjà recueilli plus de 17 500 signatures (chiffres du 7 juillet 2020). Dans un contexte de records d’embouteillages et de saturation des transports en commun en Île-de-France, elle vise à sensibiliser les pouvoirs publics aux avantages du 2RM et à le reconnaître comme étant une solution viable pour la transition énergétique.

La FFMC rappelle que le 2RM est une des solutions à la fluidité du trafic et à l’optimisation de l’espace public (faible encombrement en circulation et en stationnement) et qu’il demeure le seul véhicule qui ne coûte rien à la collectivité (aucune aide fiscale à l’exception de l’électrique, pas d’infrastructure spécifique ni d’espace de circulation dédié).