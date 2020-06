Extension de garantie à 5 ans

Pour tout achat d’un véhicule neuf dans le réseau Honda, le constructeur étend sa garantie à 5 ans. Honda France prend en charge les 3 années de garantie supplémentaires sur les pièces et la main d’œuvre en complément de la garantie constructeur légale de 2 ans. L’intégralité de la gamme de deux-roues à moteur (motos et scooters), importés et immatriculés en Europe depuis le 1er mai 2020, est concernée par cette offre. Sans surcoût et sans limite de kilométrage, cet avantage est d’ores et déjà assorti d’un programme d’assistance 24h/24 7j/7 couvrant les pannes mécaniques ou les défaillances électriques immobilisant le véhicule ainsi que des facteurs additionnels de type crevaison de pneumatiques, manque ou erreur de carburant et perte de clés.

Un avantage client qui renforce l’image de fiabilité associée à Honda. En 2013, le constructeur japonais avait déjà proposé une garantie décennale ou de 1 million de kilomètres avec sa branche voiture pour le lancement de la Civic.

Cessible en cas de changement de propriétaire au cours des cinq premières années, cette garantie est applicable dans la limite des pays couverts par l’offre. À savoir la France métropolitaine, Andorre, Monaco, l’Outre-Mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion) et les pays européens. En revanche, les utilisations professionnelles comme les moto-taxis ou les moto-écoles ne sont pas prises en charge.

Offres et nouveautés 2020

Depuis mai, trois nouveaux modèles ont été commercialisés. Il s’agit de la très attendue CBR 1000 RR-R (voir l’essai de la version SP Fireblade 2020), de la CMX 500 Rebel (essai prochainement en ligne) et de l’édition limitée, avec top-case, du Forza 300.

La marque propose également des offres promotionnelles. Le PCX s’affiche à moins de 3 000 € (2 999 €) et le Forza 125 à moins de 5 000 € (4 999 €). Les motos ne sont pas en reste avec une offre accessoires sur l’Africa Twin 2020 (bulle haute et porte-paquet offerts pour une valeur de 560 €), une aide à la reprise de 1 500 € pour l’Africa Twin Adventure Sports SE 2020, de 2000 € sur la CB 1000 R 2019 et une promotion de 500 € sur l’X-ADV DCT 2019.

Enfin, Honda lance « Welcome Back ! », une opération qui permet de bénéficier des 3 premiers mois gratuits pour tout achat effectué entre le 11 mai et le 30 juin, repoussant ainsi le premier versement en septembre. L’offre intègre également une garantie « perte d’emploi suite à un licenciement » (sous réserve de prendre l’assurance emprunteur), une garantie de reprise permettant la restitution, sans frais, du véhicule à partir du 7e mois et une aide à la reprise de 300 €.