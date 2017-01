Découverte du Maroc à moto, tourisme sportif et dépaysement total ! Pour vous aider à oser le rallye routier moto dans des conditions idéales, Option Sports Evénements lance la Rando du Maroc Moto Tour en immersion totale avec le 1er Maroc Moto Tour. Le créateur du Moto Tour vous offre une occasion unique de découvrir une événement qui allie l’aventure, la convivialité, le tourisme et le confort.

La Rando du Maroc Moto Tour est ouverte à tous les pilotes et à tous types de moto. L’inscription est à 1 000 € par pilote et à 500 € pour son passager.

Attention, le nombre de places sur la Rando du Maroc Moto Tour est limité à 20 personnes !

Comme les pilotes, vous avez la liberté de vous organiser pour rejoindre le départ du Maroc Moto Tour, jeudi 27 avril à Marrakech. Si vous cherchez une solution simple, sure et économique, nous vous conseillons de vous adresser à notre partenaire ELO Maroc Aventure qui peut se charger de votre moto et de vos bagages. Des départs sont possibles de Montargis, Tours, Poitiers, Bordeaux et Bayonne.

Informations

MOTO TOUR

L’Impérial B - ZI Valgora

83160 La Valette du Var

Tel : 04.94.63.17.25

Site web : Moto-tour