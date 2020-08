Au sortir du confinement, l’inquiétude était à son comble face à la menace du Covid-19. Soucieuse de maintenir sa qualité de service et de reprendre son activité le plus rapidement possible sans sacrifier la sécurité de quiconque, le bureau de Mauguio (Hérault) de la Mutuelle des motards a inventé un nouvelle façon de travailler. Un archétype de sérenpidité, puisque l’idée du « drive » est née après qu’un client a tapé à la fenêtre pour une demande de devis.

Éric Moro, responsable du bureau de Mauguio, situé dans le pole moto « MotoPark », a saisi la balle au bond en décidant de pérenniser ce mode de fonctionnement inédit. « Ce drive répond aux attentes des sociétaires pendant cette période mais c’est également un dispositif confortable pour les motards (rapidité, pas de besoin de se déséquiper...) qui pourrait perdurer même au-delà de la crise sanitaire ». Il devient alors possible de répondre, par la fenêtre, à des demandes simples (devis, relevé d’information, récupération de certificat provisoire d’immatriculation) sans exposer ni les salariés (qui portent tous le masque) ni ces sociétaires inquiets à l’idée de rentrer dans un espace clos.

Ce drive vient bien sûr en complément, et non en remplacement, du mode de fonctionnement traditionnel d’un bureau de la Mutuelle dont la porte (en plus de la fenêtre donc) reste bien entendu ouverte pour tous ceux qui souhaitent la pousser.