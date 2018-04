Dyna disciple … j’ai une nouvelle motocyclette

Bonjour copain (et copine), J’ai une nouvelle motocyclette … YOUPI !!!! New year, New bike, same ugly me … Mais avant de t’en montrer plus, laisse-moi te raconter « d’où elle vient » … Souviens-toi, en 2015 je te parlais de ma seconde participation (j’avais déjà eu le bonheur de m’y rendre en 2014) au FXR show pendant la Sturgis bike week où tout ce que l’Amérique du Nord compte de (...)