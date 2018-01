La FFMC PPC appelle, en ces mots, tous les usagers de la route à manifester le samedi 3 février 2018. Le rendez-vous est fixé à 14h sur l’esplanade du château de Vincennes. Les antennes 77, 78, 91 et 95 et d’autres départements proches ont prévu de rejoindre le mouvement. La manifestation est bien sûr ouverte à tous.

« L’arrivée au gouvernement d’un Président et d’un Premier ministre jeunes et dynamiques, augurait d’un grand changement pour notre pays.

Des élus issus de la société civile, les vieux codes abolis, les partis départis, tout était réuni pour le démarrage d’une nouvelle France. Tout, sauf... une sécurité routière toujours menée à l’ancienne par des technocrates poussiéreux qui ont sauvé leurs postes octroyés par le précèdent quinquennat.

Alors que depuis de nombreuses années, la sécurité routière est décrétée « enjeu national majeur » par les présidents successifs, force est de constater que le nombre de décès sur la route peine à diminuer malgré une répression toujours plus forte. Qu’importe. Avec l’abaissement de la vitesse à 80 km/h, le nouveau gouvernement reste sur la même voie et persiste à s’enliser dans une politique de l’échec pourvu qu’elle soit rentable et facile à mettre en place.

Pour la Fédération Française des Motards en Colère de Paris et Petite Couronne, (...) il est temps de (...) passer d’une sécurité rentière à une véritable sécurité routière, pour les usagers et non plus contre eux. (...)

La baisse de la vitesse à 80 km/h n’est que l’une des nombreuses mesures inadaptées prises par la Sécurité Rentière et l’État. C’est pourquoi nous articulons la mobilisation plus généralement contre les incohérences de la sécurité routière et de facto contre la limitation à 80. Alors que 6 Français sur 10 sont opposés à cette mesure qu’ils jugent inutile, de nombreux élus et députés, notamment en région, sont dubitatifs et se posent légitimement des questions quant à son efficacité (...).

La Fédération des Bikers de France, 40 Millions d’Automobilistes, La Fédération Française des Automobilistes Citoyens, l’Udelcim et Valve s’associent à la FFMC Paris et appellent leurs adhérents et tous les usagers de la route à rejoindre la mobilisation. »